Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote для Windows, Mac OS, Windows Mobile и iPhone.
Находясь за компьютером, пользователь может составлять заметки и списки дел, запоминать веб-страницы, снимки экрана, цифровые изображения и PDF-документы. При помощи мобильного приложения - фотографировать объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами Evernote и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась.
Основные возможности Evernote:
Мощный инструмент для создания заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;
Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона (Windows Mobile и iPhone);
Сортировка заметок по атрибутам и тегам;
Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д. При поиске также используется распознавание текста в изображениях;
Закладка в браузере (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome и др.) для сохранения в заметки выделенного текста, веб-страницы целиком, а также создания "попутных" записей;
Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;
Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров".
Сканер Закладок Actual Bookmarks Scanner - простая и удобная программа для проверки актуальности закладок в браузерах. Находит устаревшие закладки, перемещенные
Отзывы о программе Evernote
iIGRIG про Evernote 5.9.9.9915 [17-04-2016]
"СЛОНик" вырос и стал СЛОНОМ. Теперь это монстр, с которым легкие задачи решать муторно, а на тяжелые нужны другие инструменты. Конкурентом MS Office вряд ли станет, пародией уже стал. | | Ответить
Надежда про Evernote 5.9.9.9915 [09-04-2016]
Предыдущая (вот буквально перед этой!) нормально работала, запускалась в любую секунду. Чёрт меня дёрнул нажать "Обновить"!!! Эта версия говно!!! Страшно ТОРМОЗИТ!!! | | Ответить
Андрей про Evernote 5.9.6.9494 [01-02-2016]
Пользуюсь программой уже больше двух лет, не заменимый помощник на каждый день, причем где бы ты не был. Очень помогает в работе. | | Ответить
Tigosh про Evernote 5.9.6.9494 [31-12-2015]
У меня пакет премиум. Уже 3 месяца не работает синхронизация, иногда не открывается на телефоне и невозможно изменить информацию в личном кабинете. Самое худшее сто нет возможности связаться хоть с кем то из их компании и узнать в чем дела. В контактах сплошь заграничные почтовые адрес, служба поддержки не ответила ни на одно моё сообщение. | | Ответить
Владимир про Evernote 5.9.0.8665 [03-09-2015]
Последнее обновление от 2-го сентября (кажется, как раз 5.9.0.8665) добавило ошибок: не все старые записи удается нормально редактировать. Пришлось откатываться на старую версию. | | Ответить