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5 Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote для Windows, Mac OS, Windows Mobile и iPhone.



Находясь за компьютером, пользователь может составлять заметки и списки дел, запоминать веб-страницы, снимки экрана, цифровые изображения и PDF-документы. При помощи мобильного приложения - фотографировать объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами Evernote и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась.



Основные возможности Evernote: Мощный инструмент для создания заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;

Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона (Windows Mobile и iPhone);

Сортировка заметок по атрибутам и тегам;

Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д. При поиске также используется распознавание текста в изображениях;

Закладка в браузере (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome и др.) для сохранения в заметки выделенного текста, веб-страницы целиком, а также создания "попутных" записей;

Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;

Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров". Evernote для Android

Evernote для Mac

Evernote для iOS

Evernote для Windows Phone Что нового в Evernote 6.7.5.5825?

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