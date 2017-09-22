Evernote для Windows

Evernote 6.7.5.5825

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Evernote 6.7.5.5825Описание   Скачать Evernote 6.7.5.5825СКАЧАТЬ (99,78 Мб) Скриншоты Evernote 6.7.5.5825Скриншоты (5)   Статистика Evernote 6.7.5.5825Статистика   Отзывы о Evernote 6.7.5.5825Отзывы (12)  
Оцените программу!
4.13 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote для Windows, Mac OS, Windows Mobile и iPhone.

Находясь за компьютером, пользователь может составлять заметки и списки дел, запоминать веб-страницы, снимки экрана, цифровые изображения и PDF-документы. При помощи мобильного приложения - фотографировать объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами Evernote и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась.

Основные возможности Evernote:

  • Мощный инструмент для создания заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;
  • Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона (Windows Mobile и iPhone);
  • Сортировка заметок по атрибутам и тегам;
  • Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д. При поиске также используется распознавание текста в изображениях;
  • Закладка в браузере (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome и др.) для сохранения в заметки выделенного текста, веб-страницы целиком, а также создания "попутных" записей;
  • Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;
  • Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров".
Что нового в Evernote 6.7.5.5825?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Evernote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 20 758
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок - Утилиты к браузерам - Поиск данных
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закладок"
 

Exiland Assistant Enterprise 4.6

Exiland Assistant Enterprise - отличный сетевой органайзер для ведения базы клиентов (физических, юридических лиц, ИП), партнеров, поставщиков, сотрудников, друзей,

Speed Dial 23.0.1 для Mozilla Firefox

Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее

Total Collector 3.10.0

Total Collector - бесплатная программа для хранения ссылок на интернет-страницы, а также информации о контактах. Позволяет хранить адреса сайтов, пароли,

URL-Album 1.41

URL-Album - программа создана для пользователей Internet. Она позволяет организовать коллекцию Internet-ссылок в наглядном виде, сопровождая каждый адрес фотографией

Super Start 7.3.3 для Mozilla Firefox

Super Start - дополнение к браузеру Firefox, с помощью которого полностью настраивается стартовая страница обозревателя визуальными закладками

Actual Bookmarks Scanner 1.5

Сканер Закладок Actual Bookmarks Scanner - простая и удобная программа для проверки актуальности закладок в браузерах. Находит устаревшие закладки, перемещенные

скачать Adguard

Отзывы о программе Evernote

iIGRIG про Evernote 5.9.9.9915 [17-04-2016]

"СЛОНик" вырос и стал СЛОНОМ. Теперь это монстр, с которым легкие задачи решать муторно, а на тяжелые нужны другие инструменты. Конкурентом MS Office вряд ли станет, пародией уже стал.
| | Ответить

Надежда про Evernote 5.9.9.9915 [09-04-2016]

Предыдущая (вот буквально перед этой!) нормально работала, запускалась в любую секунду. Чёрт меня дёрнул нажать "Обновить"!!! Эта версия говно!!! Страшно ТОРМОЗИТ!!!
| | Ответить

Андрей про Evernote 5.9.6.9494 [01-02-2016]

Пользуюсь программой уже больше двух лет, не заменимый помощник на каждый день, причем где бы ты не был. Очень помогает в работе.
| | Ответить

Tigosh про Evernote 5.9.6.9494 [31-12-2015]

У меня пакет премиум. Уже 3 месяца не работает синхронизация, иногда не открывается на телефоне и невозможно изменить информацию в личном кабинете. Самое худшее сто нет возможности связаться хоть с кем то из их компании и узнать в чем дела. В контактах сплошь заграничные почтовые адрес, служба поддержки не ответила ни на одно моё сообщение.
| | Ответить

Владимир про Evernote 5.9.0.8665 [03-09-2015]

Последнее обновление от 2-го сентября (кажется, как раз 5.9.0.8665) добавило ошибок: не все старые записи удается нормально редактировать. Пришлось откатываться на старую версию.
| | Ответить

Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 