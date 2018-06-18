Actual Virtual Desktops для Windows

Actual Virtual Desktops 8.12.2

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Описание Actual Virtual Desktops 8.12.2Описание   Скачать Actual Virtual Desktops 8.12.2СКАЧАТЬ (7,55 Мб) Скриншоты Actual Virtual Desktops 8.12.2Скриншоты (3)   Статистика Actual Virtual Desktops 8.12.2Статистика   Отзывы о Actual Virtual Desktops 8.12.2Отзывы (0)  
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Actual Virtual Desktops - полезная утилита для расширения и организации рабочей среды Windows с помощью механизма Виртуальных Рабочих Столов. Окна можно быстро перемещать между Столами как вручную (через кнопку в заголовке окна и «горячие клавиши»), так и автоматически при появлении определённого окна (с помощью системы правил).
Для лучшей идентификации на каждый Рабочий Стол можно поместить свои собственные «обои». Количество Рабочих Столов не ограничено.

Что нового в Actual Virtual Desktops 8.12.2?
  • Весеннее обновление Windows 10 для дизайнеров: Приложения Metro/UWP аварийно завершали работу при запуске, если был запущен Actual Virtual Desktops.
  • Весеннее обновление Windows 10 для дизайнеров, Заголовочные кнопки: В ряде случаев дополнительные кнопки могли оказаться невидимыми в некоторых окнах (например, в апплете «Настройки»).
  • Заголовочные кнопки, Windows 7: Автоопределение свободного места для дополнительных кнопок заголовка не учитывало собственные дополнительные кнопки в Mozilla Thunderbird и в приложениях Microsoft Office 2013/2016, если были активны темы оформления «Классическая» или «Упрощённая Aero».
  • Заголовочные кнопки, Windows 7: Дополнительные кнопки уменьшались по вертикали в развёрнутых окнах приложений Mozilla Thunderbird и Microsoft Office 2013/2016, если была активна тема оформления «Упрощённая Aero».
  • Заголовочные кнопки, Windows 10: Дополнительные кнопки уменьшались по вертикали в развёрнутых окнах приложений Microsoft Office 2016.
Скриншоты Actual Virtual Desktops:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 695
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
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Отзывы о программе Actual Virtual Desktops

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