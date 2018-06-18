Carroll 1.24
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
Fences 3.09
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории
DisplayFusion 9.2.4
DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев мультимониторных систем. Кроме этого присутствует возможность управлять управлять
Winaero Tweaker 0.10.2.0
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и
Start Menu Reviver 3.0.4.4
Start Menu Reviver - удобная утилита для восстановления меню "Пуск" в Windows 8 и улучшения его функциональности в Windows 7
AquaSnap 1.23.2
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,