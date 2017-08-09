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Sol Free Solitaire для iOS

Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (69.4 Мб) Скриншоты Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (9)   Статистика Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Sol Free Solitaire 8.1 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Sol Free Solitaire - отличная бесплатная подборка карточных игр категории пасьянс. Некоторые игры вам знакомы по стандартным играм Windows, в остальные можно сыграть ознакомившись с правилами.

Сборник содержит такие игры как: Baker's Game, Demon, Klondike Deal, Spiderette.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sol Free Solitaire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 772
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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