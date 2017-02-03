PDF Combine 5.1.98 Описание СКАЧАТЬ ( 12,82 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

3.49 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 3.49 из 5

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5 PDF Combine — это удобная утилита для склеивания PDF файлов в один многостраничный PDF. Количество исходных файлов не ограничено. PDF Combine автоматически создаст оглавление - имена исходных файлов становятся закладками. Эти закладки значительно облегчают навигацию по многостраничному PDF файлу или служат оглавлением к электронной книге в формате PDF. Программа поддерживает все виды PDF файлов, созданных любыми программами.



Также следует отметить, что приложение имеет удобный интерфейс и может быть запущено из командной строки, что дает возможность использования утилиты из других программ. Скриншоты PDF Combine: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1800 руб. Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 17 609 Разработчик CoolUtils Development Последнее обновление 03.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы PDF Отзывы о программе PDF Combine Саша Эдуард, а также Александр.

У меня нет возможности купить эту прогу, но мне очень нужно склеить два файла пдф в один. Тексты математические 7 стр. и 11 страниц. Я прошу вас помочь таким образом:

Вот мой емейл http://ukrabot@ukr.net

Напишите мне на этот адрес, ну скажем, три слова: Привет из софтпортала!.

Я затем прикреплю нужные мне два пдф файла к ответу на ваш емейл. Вы склеете их в один и вложением отпишете мне обратно.

В любом случае, заранее вас благодарю.

Может на этот пост откликнется кто другой. Я буду также благодарен.

| | Ответить Виктор Программа пошла при первой загрузки. Но есть недостаток? В наших проектах мы часто использум номера листов схем и чертежей с обозначениями, например,

16.1;......;16.5;17; и т.д. Отсутствие функции редактирования изображения номеров листов в "Мириатюрах страниц" резко сокращает возможность использования Вашей программы в полном объме при разработке наших проектов.

| | Ответить Джорж ни куа ни клеит

| | Ответить Эдуард Работает на ура. особо подчеркну - русский интерфейс. Спасибо!

| | Ответить Александр Прога супер, со 2 раза все получилось в лучшем виде, благодарю того, кто ее тут разместил, респект вам мужики!!!!

| | Ответить Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости