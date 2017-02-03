PDF Combine для Windows

PDF Combine 5.1.98

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Описание PDF Combine 5.1.98Описание   Скачать PDF Combine 5.1.98СКАЧАТЬ (12,82 Мб) Скриншоты PDF Combine 5.1.98Скриншоты (2)   Статистика PDF Combine 5.1.98Статистика   Отзывы о PDF Combine 5.1.98Отзывы (5)  
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3.49 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.49 из 5
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PDF Combine — это удобная утилита для склеивания PDF файлов в один многостраничный PDF. Количество исходных файлов не ограничено. PDF Combine автоматически создаст оглавление - имена исходных файлов становятся закладками. Эти закладки значительно облегчают навигацию по многостраничному PDF файлу или служат оглавлением к электронной книге в формате PDF.

Программа поддерживает все виды PDF файлов, созданных любыми программами.

Также следует отметить, что приложение имеет удобный интерфейс и может быть запущено из командной строки, что дает возможность использования утилиты из других программ.

Скриншоты PDF Combine:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1800 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 17 609
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе PDF Combine

Саша про PDF Combine 4.1.0 [15-07-2015]

Эдуард, а также Александр.
У меня нет возможности купить эту прогу, но мне очень нужно склеить два файла пдф в один. Тексты математические 7 стр. и 11 страниц. Я прошу вас помочь таким образом:
Вот мой емейл http://ukrabot@ukr.net
Напишите мне на этот адрес, ну скажем, три слова: Привет из софтпортала!.
Я затем прикреплю нужные мне два пдф файла к ответу на ваш емейл. Вы склеете их в один и вложением отпишете мне обратно.
В любом случае, заранее вас благодарю.
Может на этот пост откликнется кто другой. Я буду также благодарен.
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Виктор про PDF Combine 4.1.0 [19-06-2015]

Программа пошла при первой загрузки. Но есть недостаток? В наших проектах мы часто использум номера листов схем и чертежей с обозначениями, например,
16.1;......;16.5;17; и т.д. Отсутствие функции редактирования изображения номеров листов в "Мириатюрах страниц" резко сокращает возможность использования Вашей программы в полном объме при разработке наших проектов.
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Джорж про PDF Combine 4.1.0 [24-02-2014]

ни куа ни клеит
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Эдуард про PDF Combine 2.1.95 [16-05-2013]

Работает на ура. особо подчеркну - русский интерфейс. Спасибо!
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Александр про PDF Combine 2.1.95 [30-01-2013]

Прога супер, со 2 раза все получилось в лучшем виде, благодарю того, кто ее тут разместил, респект вам мужики!!!!
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