The BOMB! - пользуясь вольтметром и кусачками вам необходимо обезвредить бомбу за время указанное на игровом поле. По истечению времени произойдет взрыв. Если неправильно перекусите кабель - произойдет взрыв. На самом деле обезвредить бомбу не так просто как может показаться на первый взгляд.
В платной версии количество инструментов для обезвреживания бомбы значительно увеличено.
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