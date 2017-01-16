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The BOMB! для iOS

The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPod

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Описание The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (79.6 Мб) Скриншоты The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (7)   Статистика The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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The BOMB! - пользуясь вольтметром и кусачками вам необходимо обезвредить бомбу за время указанное на игровом поле. По истечению времени произойдет взрыв. Если неправильно перекусите кабель - произойдет взрыв. На самом деле обезвредить бомбу не так просто как может показаться на первый взгляд.

В платной версии количество инструментов для обезвреживания бомбы значительно увеличено.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты The BOMB!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 2.x, iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе The BOMB!

Admin

Отзывов о программе The BOMB! 4.6 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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