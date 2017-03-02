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PAC-MAN Lite для iOS

PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (96.3 Мб) Скриншоты PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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PAC-MAN Lite - классическая аркада, в которой нужно собрать ключевые предметы на игровом поле, при этом не попадая в лапы врагов. В игре добавлены новые уровни, улучшено управление.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PAC-MAN Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 666
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе PAC-MAN Lite

Admin

Отзывов о программе PAC-MAN Lite 6.3.2 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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