Munch 4.6.3 для iPhone, iPad, iPod
Munch - определяет ваше местоположение через встроенный GPS передатчик и по вашим индивидуальным запросам выводит список ресторанов, которые максимально близки к вам и которые удовлетворяют вашим гастрономическим пристрастиям
160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod
160000 Recipes - BigOven - база данных этого сервиса содержит более 160 000 рецептов приготовления различных блюд. Зарегистрируйтесь на сервере сервиса и получите мобильный доступ ко всем этим рецептам непосредственно с вашего iPhone
Watermelon/Melon 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Watermelon/Melon - программа поможет вам в поисках мест в г. Москва где продают самые вкусные дыни и арбузы без нитратов и т.п. За каждый из развалов бахчи, который отмечен на карте, можно проголосовать
5800+ Drink & Cocktail Recipes Free 3.4.4 для iPhone, iPad, iPod
5800+ Drink & Cocktail Recipes Free - энциклопедия коктейлей и спиртных напитков насчитывающая более чем 5800 рецептов. Содержит не только рецепты коктейлей уже известных и опробованных, но и позволяет создавать свои собственные
Beer Brands 2.0.1 для iPhone, iPad, iPod
Beer Brands - эта программа настоящий подарок для любителей хороших сортов пива. Содержит данные практически о всех мало мальски известных сортах пива, об истории создания пива, основных ингредиентах входящих в его состав
Поваренная книга Кухонные истории 8.2.1 для iPhone, iPad
Поваренная книга Кухонные истории - отличное приложение для всех любителей приготовить что-нибудь вкусное и необычное