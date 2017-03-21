Munch 4.6.3 для iPhone, iPad, iPod Munch - определяет ваше местоположение через встроенный GPS передатчик и по вашим индивидуальным запросам выводит список ресторанов, которые максимально близки к вам и которые удовлетворяют вашим гастрономическим пристрастиям 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod 160000 Recipes - BigOven - база данных этого сервиса содержит более 160 000 рецептов приготовления различных блюд. Зарегистрируйтесь на сервере сервиса и получите мобильный доступ ко всем этим рецептам непосредственно с вашего iPhone Watermelon/Melon 1.0 для iPhone, iPad, iPod Watermelon/Melon - программа поможет вам в поисках мест в г. Москва где продают самые вкусные дыни и арбузы без нитратов и т.п. За каждый из развалов бахчи, который отмечен на карте, можно проголосовать

5800+ Drink & Cocktail Recipes Free 3.4.4 для iPhone, iPad, iPod 5800+ Drink & Cocktail Recipes Free - энциклопедия коктейлей и спиртных напитков насчитывающая более чем 5800 рецептов. Содержит не только рецепты коктейлей уже известных и опробованных, но и позволяет создавать свои собственные Beer Brands 2.0.1 для iPhone, iPad, iPod Beer Brands - эта программа настоящий подарок для любителей хороших сортов пива. Содержит данные практически о всех мало мальски известных сортах пива, об истории создания пива, основных ингредиентах входящих в его состав Поваренная книга Кухонные истории 8.2.1 для iPhone, iPad Поваренная книга Кухонные истории - отличное приложение для всех любителей приготовить что-нибудь вкусное и необычное