Программы для iOS » Хобби, увлечения » Кулинария, напитки » 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod
160000 Recipes - BigOven для iOS

160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (64.6 Мб) Скриншоты 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (8)   Статистика 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

160000 Recipes - BigOven - база данных этого сервиса содержит более 160 000 рецептов приготовления различных блюд. Зарегистрируйтесь на сервере сервиса и получите мобильный доступ ко всем этим рецептам непосредственно с вашего iPhone.

Встроенный поиск позволяет быстро находить не только сами рецепты с фото и описанием, но и ингредиенты, из которых состоит блюдо с подробным описанием и фото.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 160000 Recipes - BigOven:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 994
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки

Отзывы о программе 160000 Recipes - BigOven

Admin

Отзывов о программе 160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Кулинария, напитки"
 

Munch 4.6.3 для iPhone, iPad, iPod

Munch - определяет ваше местоположение через встроенный GPS передатчик и по вашим индивидуальным запросам выводит список ресторанов, которые максимально близки к вам и которые удовлетворяют вашим гастрономическим пристрастиям

160000 Recipes - BigOven 11.0.2 для iPhone, iPad, iPod

160000 Recipes - BigOven - база данных этого сервиса содержит более 160 000 рецептов приготовления различных блюд. Зарегистрируйтесь на сервере сервиса и получите мобильный доступ ко всем этим рецептам непосредственно с вашего iPhone

Watermelon/Melon 1.0 для iPhone, iPad, iPod

Watermelon/Melon - программа поможет вам в поисках мест в г. Москва где продают самые вкусные дыни и арбузы без нитратов и т.п. За каждый из развалов бахчи, который отмечен на карте, можно проголосовать

5800+ Drink & Cocktail Recipes Free 3.4.4 для iPhone, iPad, iPod

5800+ Drink & Cocktail Recipes Free - энциклопедия коктейлей и спиртных напитков насчитывающая более чем 5800 рецептов. Содержит не только рецепты коктейлей уже известных и опробованных, но и позволяет создавать свои собственные

Beer Brands 2.0.1 для iPhone, iPad, iPod

Beer Brands - эта программа настоящий подарок для любителей хороших сортов пива. Содержит данные практически о всех мало мальски известных сортах пива, об истории создания пива, основных ингредиентах входящих в его состав

Поваренная книга Кухонные истории 8.2.1 для iPhone, iPad

Поваренная книга Кухонные истории - отличное приложение для всех любителей приготовить что-нибудь вкусное и необычное

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

TeamViewer

Ivideon

Temple Run 2

iPay

AccuWeather.com

Uber

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 