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EXIF Pilot Pro для Windows

EXIF Pilot Pro 4.13.3

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Описание EXIF Pilot Pro 4.13.3Описание   Скачать EXIF Pilot Pro 4.13.3СКАЧАТЬ (2,43 Мб) Скриншоты EXIF Pilot Pro 4.13.3Скриншоты (2)   Статистика EXIF Pilot Pro 4.13.3Статистика   Отзывы о EXIF Pilot Pro 4.13.3Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Exif Pilot Pro программа для просмотра, редактирования и создания EXIF и IPTC данных ваших снимков.

Основные возможности:

  • Просмотр EXIF, EXIF GPS и IPTC data.
  • Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.
  • Импорт/экспорт из/в XML формат.
  • Импорт/экспорт из/в MS Excel формат.
  • Импорт/экспорт из/в текстовый файл.
  • Пакетное редактирование изображений.
  • Редактирование, создание EXIF и IPTC данных из командной строки.
  • Создание шаблона для экспорта отдельных тегов.
  • JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CRW, JP2, PSD изображения, читает, редактирует и создает метаданные.
  • RAW изображения, включая CR2, MRW, ARW PEF, SR2, ORF и RAF, только чтение.
Скриншоты EXIF Pilot Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней, нельзя сохранить отредактированные EXIF и IPTC данные
ОперационкаWindows Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе EXIF Pilot Pro

Admin

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