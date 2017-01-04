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5 Exif Pilot Pro программа для просмотра, редактирования и создания EXIF и IPTC данных ваших снимков.



Основные возможности: Просмотр EXIF, EXIF GPS и IPTC data.

Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.

Импорт/экспорт из/в XML формат.

Импорт/экспорт из/в MS Excel формат.

Импорт/экспорт из/в текстовый файл.

Пакетное редактирование изображений.

Редактирование, создание EXIF и IPTC данных из командной строки.

Создание шаблона для экспорта отдельных тегов.

JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CRW, JP2, PSD изображения, читает, редактирует и создает метаданные.

RAW изображения, включая CR2, MRW, ARW PEF, SR2, ORF и RAF, только чтение. Exif Pilot для Windows