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EXIF Pilot Pro 4.13.3
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Exif Pilot Pro программа для просмотра, редактирования и создания EXIF и IPTC данных ваших снимков.
Основные возможности:
- Просмотр EXIF, EXIF GPS и IPTC data.
- Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.
- Импорт/экспорт из/в XML формат.
- Импорт/экспорт из/в MS Excel формат.
- Импорт/экспорт из/в текстовый файл.
- Пакетное редактирование изображений.
- Редактирование, создание EXIF и IPTC данных из командной строки.
- Создание шаблона для экспорта отдельных тегов.
- JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CRW, JP2, PSD изображения, читает, редактирует и создает метаданные.
- RAW изображения, включая CR2, MRW, ARW PEF, SR2, ORF и RAF, только чтение.
|Скриншоты EXIF Pilot Pro:
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|Статус программы
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Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
|Ограничение в работе программы
|30 дней, нельзя сохранить отредактированные EXIF и IPTC данные
|Операционка
|Windows Vista, XP
|Интерфейс
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Английский
|Закачек (сегодня/всего)
|0 / 9 326
|Разработчик
|Two Pilots
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Фото
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