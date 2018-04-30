AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF, BMP и PNG), а также удалять и замещать картинки в выделенных результатах. Сравнение ведется на основании содержимого файлов, поэтому программа может находить не только полностью идентичные, но и похожие изображения. Кроме того, программа умеет находить изображения с некоторыми типами дефектов и не требует установки.

Отзывы о программе AntiDupl.NET Знаток Программа неплохая (несмотря на то, что эта безустановочная программа, несколько строк записывает в реестр и создаёт папку tracing в папке Windows). Настроек много, некоторые непонятны.



Но мне больше по Душе программа "Awesome Duplicate Photo Finder". Несмотря, что нет русского языка.

| | Ответить Олег Спасибо!

| | Ответить гость Оказывается, чтобы при запуске не было ошибки, версия Microsoft.NET Framework в системе должна быть не ниже 2.0. Сегодня сначала поднял до 2.0, затем до 3.5 и всё, открывается и работает без проблем на ХР sp2.

| | Ответить гость Один и тот же файл программы на XP sp3 работает нормально (предыдущий отзыв мой). А вот на XP sp2 не хочет, выдаёт ошибку при инициализации приложения 0xc0000135.

| | Ответить гость Нормальная прога. Изменил лишь язык на русский. Ничего лишнего, как в других программах, в которых ногу сломишь. Всё интуитивно понятно. Установка, действительно, не требуется. Оперативки ест около 55 кб, а вот процессор немного напрягается во время поиска, как и в аналогичных программах. Находит дубли фотографий, выводит парные на экран, выводит также разницу в размере и качестве. В менее качественных название файла подсвечивается красным цветом. Минус - в парных фото, те, что качественнее, не всегда наверху, а удалять нужно вернюю или нижнюю картинку. Поэтому невозможно выделить все и нажать на удаление, например,всех верхних картинок, приходится группировать через клавишу ctrl, чтобы можно было удалить оптом с худшим качеством.

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