Финансовый анализ + Оценка бизнеса
Кроме возможности создания на основе данных бухгалтерской отчетности текстового отчета о финансовом состоянии организации, в программе реализованы три методики
Инвестиционный анализ 2.0
Инвестиционный анализ - программа предназначена для оценки эффективности инвестиционных проектов
Альтаир Финансовый калькулятор 2.04
Альтаир Финансовый калькулятор - удобное, простое в использовании приложение для проведения финансовых и связанных с ними расчетов по стандартным формулам финансовой
Калькулятор рентабельности 1.1
Калькулятор рентабельности - небольшой инструмент для расчета коэффициентов рентабельности деятельности предприятия
Argus Monitor 3.5.07
Argus Monitor - утилита для мониторинга температуры и состояния различных компонентов системы, включая процессор, видеокарта и жесткий диск. Программа позволяет
Кредитор 2.0
Кредитор - программа, которая предназначена для для расчета процентов выплаты по кредитам и рассрочки платежей, а также учета заемщиков и поручителей, их залогового