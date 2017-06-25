WinBlack Pro для Windows

WinBlack Pro 4.5

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Описание WinBlack Pro 4.5Описание   Скачать WinBlack Pro 4.5СКАЧАТЬ (5,2 Мб) Скриншоты WinBlack Pro 4.5Скриншоты (5)   Статистика WinBlack Pro 4.5Статистика   Отзывы о WinBlack Pro 4.5Отзывы (5)  
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5.00 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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WinBlack Pro - многовалютная финансовая система для учета и анализа финансовых операций. С ее помощью можно вести как домашний бюджет, так и дела предприятия.

Возможности программы:

  • позволяет отслеживать движение наличных денег;
  • осуществляет операции с банковскими счетами и кредитными картами;
  • контролирует состояние долгов и кредитов;
  • позволяет планировать доходы и расходы;
  • разбивает операции по статьям, проектам и контрагентам;
  • формирование неограниченного числа отчетов для анализа финансового состояния.
Что нового в WinBlack Pro 4.5?
  • Исправлен расчет отчета при выборе по курсу операции.
  • Добавлена возможность не учитывать долг на счете.
  • При экспорте в Excel добавлена колонка "Дополнительно".
Скриншоты WinBlack Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2400 руб.
Ограничение в работе программыколичество записей
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 504
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы - Домашняя бухгалтерия
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Отзывы о программе WinBlack Pro

Сергей про WinBlack Pro 4.4 [03-03-2017]

Прога платная. Дается 14 дней.
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Владимир про WinBlack Pro 3.6 [01-02-2015]

Четкое описание разработчика, 5+ за это. "Достаточно" удобная программа... Рамки достаточной удобности зависят от т.з. и креативности разработчика.
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Олег про WinBlack Pro 2.5 [12-12-2011]

была удобная программа, теперь авторы даже то лучшее что было не смогли перенести в новую версию, на просьбы что-то изменить очень долго все меняют
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Алексей про WinBlack Pro 2009 4.0.0.1 [07-08-2010]

Вышла клиент-серверная модификация программы: WinBlack Pro Net. Подробнее на: www.itproportal.ru
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Алексей про WinBlack Pro 2009 4.0.0.1 [01-10-2009]

Достаточно удобная программа для ведения дел. Все операции отображаются в одном окне. Удобно построено формирование финансовых отчетов.
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