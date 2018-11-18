Ace Utilities для Windows

Ace Utilities 6.4.0

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Описание Ace Utilities 6.4.0Описание   Скачать Ace Utilities 6.4.0СКАЧАТЬ (8,76 Мб) Скриншоты Ace Utilities 6.4.0Скриншоты (10)   Статистика Ace Utilities 6.4.0Статистика   Отзывы о Ace Utilities 6.4.0Отзывы (8)  
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4.71 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Ace Utilities - набор утилит, предназначенных для настройки операционных систем семейства Windows. Включает 13 утилит для поддержания системы в "отличной форме". Позволяет отобразить полный список загружаемых компонентов, может чистить реестр и удалять ненужные файлы с дисков, имеется возможность поиска дубликатов файлов, удаления логов и мертвых ссылок.

Что нового в Ace Utilities 6.4.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Ace Utilities:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 32 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Ace Utilities

Никита про Ace Utilities 5.8.0 [25-12-2014]

Спасибо большое,хорошая программа!
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(ерж про Ace Utilities 5.6.1 [09-10-2014]

Реестр чистит неплохо даже в расширенном режиме. Неплохая программа, удобная и функциональная с хорошим интерфейсом. Можно работать.
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Заглянул читануть про Ace Utilities 4.0.0.4050 [31-10-2007]

с 8-ми Гб освободил от мусора на 1,5 Гб!...

Чего же ты там наосвобождал? Аль засранец такой?
1 | 4 | Ответить

Ник про Ace Utilities 3.3.1 [17-05-2007]

Самый Лучший TuneUp 2007
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domestos про Ace Utilities 3.0 [02-04-2006]

я перепробовал много наборов утилит, но выбрал Ace Utilities!
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