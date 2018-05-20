JAlbum - бесплатная программа для автоматического создания фотоальбомов и веб-галерей для публикации в интернет. В JAlbum реализована полная поддержка Drag&Drop, для добавления изображений в альбом нужно просто перетащить папку с фотографиями.

Программа сама создаст галерею с миниатюрами для предпросмотра, есть возможность создания слайд-шоу. Поддержка смены стилей позволяет создавать альбомы с практически неограниченным выбором оформления.

Присутствует возможность добавления к картинкам логотипов, "водных знаков", комментариев и информации из EXIF-метаданных изображений (время, дата, условия съемки и т.д.)



Для работы программа использует Java 1.4 и выше.