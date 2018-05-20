JAlbum - бесплатная программа для автоматического создания фотоальбомов и веб-галерей для публикации в интернет. В JAlbum реализована полная поддержка Drag&Drop, для добавления изображений в альбом нужно просто перетащить папку с фотографиями.
Программа сама создаст галерею с миниатюрами для предпросмотра, есть возможность создания слайд-шоу. Поддержка смены стилей позволяет создавать альбомы с практически неограниченным выбором оформления.
Присутствует возможность добавления к картинкам логотипов, "водных знаков", комментариев и информации из EXIF-метаданных изображений (время, дата, условия съемки и т.д.)
AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF,
Отзывы о программе JAlbum
Знаток про JAlbum 15.3 [08-03-2018]
8 Марта опять раздаётся за так на акционном сайте, версии 14.1.
Я очень жалею, что не успел скачать скины для версии 14.1.
Посмотрев через веб-архив, выяснил, что модули скинов, которые мне нравятся, были прошлые версии, по этому буду искать на других сайта. На свой страх и рис А что подделаешь, что нет на офсайте архива плагинов. | | Ответить
из нашей деревни про JAlbum 11.6.3 [23-11-2013]
Отличная программа, возможно расширение функционала и так далее. | | Ответить