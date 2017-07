Star Chart 3.98 для iPhone, iPad Star Chart (Звездная карта)- пожалуй одно из лучших приложений по астрономии, которое развернет на экране Вашего для iOS-устройства захватывающие карты звездного Astronomy Picture of the Day 3.5.1 для iPhone, iPad, iPod Astronomy Picture of the Day - позволяет скачивать на ваш iPhone фотографии глубокого космоса и нашей Солнечной системы и устанавливать их как заставку. Каждый день 3D Space LE 1.0 для iPhone, iPad, iPod 3D Space LE - содержит большую галерею качественных фото дальнего космоса, таких объектов как галактики, созвездия, звезды, туманности и т.п. Изюминкой 3D Space LE

Planets 4.0 для iPhone, iPad, iPod Planets - на основе данных GPS выдает информацию об объектах Солнечной системы и их положении относительно вас: положение Солнца, Луны и Планет на небе, восход и Star Walk 7.2.3 для iPhone, iPad, iPod Star Walk - программа для любителей астрономии. Приложение отображает подробную информацию о звездах и созвездиях, метеорах, планетах, фазах Луны и т.п. Есть DrakeEQ 5.0.1 для iPhone, iPad, iPod DrakeEQ - показывает 3D модель нашей галактики Млечный путь, а так же выводит элементы уравнения Фрэнка Дрейка. Программа расшифровывает смысл элементов уравнения на