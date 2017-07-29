Программы для iOS » Образование » Астрономия » DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPod
DrakeEQ для iOS

DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPod

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (3.7 Мб) Скриншоты DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (8)   Статистика DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DrakeEQ - устали от чувства одиночества во Вселенной? Эта программа показывает 3D модель нашей галактики Млечный путь, а так же выводит элементы уравнения Фрэнка Дрейка (один из основателей проекта "Поиск внеземного разума"). Программа расшифровывает смысл элементов уравнения на основе которых можно рассчитать вероятность существования внеземных цивилизаций.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты DrakeEQ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 020
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
ТОП-сегодня раздела "Астрономия"
 

Star Chart 3.98 для iPhone, iPad

Star Chart (Звездная карта)- пожалуй одно из лучших приложений по астрономии, которое развернет на экране Вашего для iOS-устройства захватывающие карты звездного

Astronomy Picture of the Day 3.5.1 для iPhone, iPad, iPod

Astronomy Picture of the Day - позволяет скачивать на ваш iPhone фотографии глубокого космоса и нашей Солнечной системы и устанавливать их как заставку. Каждый день

3D Space LE 1.0 для iPhone, iPad, iPod

3D Space LE - содержит большую галерею качественных фото дальнего космоса, таких объектов как галактики, созвездия, звезды, туманности и т.п. Изюминкой 3D Space LE

Planets 4.0 для iPhone, iPad, iPod

Planets - на основе данных GPS выдает информацию об объектах Солнечной системы и их положении относительно вас: положение Солнца, Луны и Планет на небе, восход и

Star Walk 7.2.3 для iPhone, iPad, iPod

Star Walk - программа для любителей астрономии. Приложение отображает подробную информацию о звездах и созвездиях, метеорах, планетах, фазах Луны и т.п. Есть

DrakeEQ 5.0.1 для iPhone, iPad, iPod

DrakeEQ - показывает 3D модель нашей галактики Млечный путь, а так же выводит элементы уравнения Фрэнка Дрейка. Программа расшифровывает смысл элементов уравнения на

скачать Adguard

Отзывы о программе DrakeEQ

Admin

Отзывов о программе DrakeEQ 6.0.0 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 