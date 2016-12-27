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AnySoftKeyboard для Android

AnySoftKeyboard 1.8.406 для Android

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Описание AnySoftKeyboard 1.8.406 для AndroidОписание   Скачать AnySoftKeyboard 1.8.406 для AndroidСКАЧАТЬ (3,98 Мб) Скриншоты AnySoftKeyboard 1.8.406 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AnySoftKeyboard 1.8.406 для AndroidСтатистика   Отзывы о AnySoftKeyboard 1.8.406 для AndroidОтзывы (3)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш.

AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки:

  • латинская (QWERTY, DVORAK и AZERTY);
  • русская (стандартная и фонетическая);
  • белорусская;
  • португальская;
  • иврит;
  • болгарская;
  • финская/шведская;
  • каталонская;
  • испанская;
  • немецкая;
  • швейцарская (французский и немецкий вариант).
Скриншоты AnySoftKeyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
 Программа AnySoftKeyboard отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AnySoftKeyboard

aleksei про AnySoftKeyboard 20130510 для Android [13-05-2013]

Хорошая программа, пару месяцев пользуюсь!
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red100k про AnySoftKeyboard 20130222-skinny-eye-candy для Android [26-02-2013]

Ну сейчас посмотрю!
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MacTep про AnySoftKeyboard 20091004-skipper для Android [06-10-2009]

klass!
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