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5 AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш.



AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки: латинская (QWERTY, DVORAK и AZERTY);

русская (стандартная и фонетическая);

белорусская;

португальская;

иврит;

болгарская;

финская/шведская;

каталонская;

испанская;

немецкая;

швейцарская (французский и немецкий вариант).