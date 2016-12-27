AnySoftKeyboard 1.8.406 для Android
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.75 из 5
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AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш.
AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки:
- латинская (QWERTY, DVORAK и AZERTY);
- русская (стандартная и фонетическая);
- белорусская;
- португальская;
- иврит;
- болгарская;
- финская/шведская;
- каталонская;
- испанская;
- немецкая;
- швейцарская (французский и немецкий вариант).
|Скриншоты AnySoftKeyboard:
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Отзывы о программе AnySoftKeyboard
aleksei про AnySoftKeyboard 20130510 для Android [13-05-2013]
Хорошая программа, пару месяцев пользуюсь!
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red100k про AnySoftKeyboard 20130222-skinny-eye-candy для Android [26-02-2013]
Ну сейчас посмотрю!
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MacTep про AnySoftKeyboard 20091004-skipper для Android [06-10-2009]
klass!
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