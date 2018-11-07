Отзывы о программе PDS-Price Владимир Занимаюсь розничной продажей автомобильных запчастей. Вчера скачал специальную версию для автозапчастей с сайта разработчика (на сервере SoftPortal лежит обычная версия).

Так вот, для меня она идеально подошла! Не хочу рекламировать программу, возможно есть и лучшие решение, но лично мне программа понравилась. Программа простая: за 5 минут разобрался, как добавлять прайс-лист поставщика, ещё 5 минут ждал, когда загрузятся 86тыс позиций. Сидел пил кофе – смотрел как «бегут» циферки. Какое-же было моё удивление, когда товары из прайс-листа практически все «подцепились», даже создались новые бренды, которых не было в базе. В общем, из 86тыс позиций добавилось 84тыс. Как я понял потом, у остальных 2034 товара просто не было артикулов, а для автоматического сопоставления нужно, чтобы в прайс-листе были артикулы и бренды (практически все мои поставщики по автозапчастям имеют эти поля). Ну и конечно экспорт тоже понравился: 104тыс. строк программа выгрузила в Excel всего за 2 минуты! Правда там столько настроек, что пока не со всем разобрался – думаю, придется писать или звонить разработчику (лень читать руководство на 86 страницах :).

В целом, мне программа очень понравилась. Давно искал что-то подобное, но то, что находил было или слишком сложно (не мог разобраться) или уж слишком дорого. В общем, протестирую ещё недельку. Если не будет «глючить» - наверное, куплю эту программу.

3 | | Ответить Роман Наша организация работает в области оптовых продаж автозапчастей. Количество товаров порядка 450тыс, при более чем 30 поставщиков. Опробовали три разные программы, но выбор остановился на PDS-Price. Данный программный продукт, работает очень быстро: загрузка всех прайс-листов занимает менее 10 минут. При этом все новые товары, автоматически добавляются в базу, все одинаковые товары от разных поставщиков также автоматически объединяются между собой. Хочется отметить высокий уровень технической поддержки. Все наши просьбы, касаемо доработки программы «под нас» были оперативно выполнены, что очень радует! Пользуемся PDS-price только месяц, но те удобства, которые мы получили от внедрения программы, уже сейчас окупились. В целом и от самой программы и от общения с тех.поддержкой (конкретно со Степановым Алексеем), получили только положительные эмоции. Жаль, что не увидели эту программу раньше…

| | Ответить Андрей Пронин Интересная программа. За неделю перепробовал уже три другие, сейчас загрузил эту.

Судя по всему, программа всё-таки платная, но вроде как могу бесплатно протестировать месяц. Посмотрим, посмотрим... Надеюсь, что хоть эта подойдет.

10 | | Ответить Максим Работаю с программой PDS-Price уже несколько лет. В двух словах: простая, удобная, функциональная. У меня небольшой интернет-магазин и когда начинал денег особенно не было, поэтому и выбрал PDS-Price - она самая дешевая из платных программ. Я был приятно удивлен тому отношению к клиентам, которое есть у разработчиков этой программы: представляете - мне помогли всё настроить, всё объяснили, давали консультацию по e-mail даже в час ночи. В общем, порадовали своей отзывчивостью. У меня остались только положительные эмоции от общения с ними.

11 | 5 | Ответить строитель соц жилья Интересная программа по анализу поставщиков.

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