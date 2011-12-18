Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур: магазинов, складов, ресторанов, сауны, аптек, автомоек и т.д. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение товаров, операции и отчеты на предприятии. Мощная система учета и аналитики дает владельцу полную информацию для контроля и управления. Поддерживает фискальное и нефискальное торговое оборудование от всех производителей. Система рассчитана на большие нагрузки и высокую скорость работы. Поддерживается работа с 5 типами баз данных: Access, MSDE, MYSQL, MSSQL и Oracle.
Microinvest Склад Pro позволяет автоматизировать рабочие места любого сотрудника: от оператора и технолога до бухгалтера и владельца предприятия. Для каждой категории пользователей определяется набор прав и интерфейсов.
Подключаемое торговое оборудование: официантские станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрихкодов, весы, сканеры, устройства проверки цены, ценники и др.
Возможности:
Работа в режиме клиент-сервер + Репликация данных;
Древовидные структуры справочников;
Совместимый интерфейс и отличный графический стиль;
Наличие графических отчетов;
Комплексная система управления бизнесом с уровнями доступа и большим количеством пользователей;
Распределенная сетевая топология, удаленный доступ и синхронизация;
WEB интерфейс и администрирование;
Импорт/экспорт данных из MS Excel;
Связь с 1С;
Связь с мобильными устройствами и ТСД;
Возможность редакции любой операции;
Возможность работы с партиями и серийными номерами;
Возможность прослеживания оплаты;
Возможность работы с валютами и объектами;
Возможность отслеживания серийных номеров, сроков гарантии и т.д.;
Печать ценников и этикеток со штрих-кодами.
Для активации программы требуется подключение к сети Интернет
Что нового в Microinvest Склад Pro 3.07.054?
Добавлена операция "Получение под реализацию".
Добавлена операция "Отчет о полученном под реализацию".
Добавлена операция "Возврат полученного под реализацию".
Добавлена категория "Устройства" для выбора и подключения:
принтера;
дисплея покупателя;
электронных весов.
Добавлено окно "Отчеты" с возможностью:
генерирования Z-отчета;
генерирования X-отчета;
внесения;
инкассации.
Добавлена возможность получения счета-фактуры на "Отчет о полученном под реализацию".
Добавлены документы для печати:
"Получения под реализацию";
"Возврата полученного под реализацию".
Добавлен отчет "Полученное под реализацию".
Добавлен отчет "Движение товара полученного под реализацию".
Добавлен отчет "Задолженность перед поставщиками".
Добавлена возможность объединения "Полученного под реализацию".
Оптимизирован экспорт для бухгалтерии по программному обеспечению "Ажур-L Склад".
Добавлена возможность быстрой трансформации документа в "Расширенный приход".
Добавлен столбец "Сумма без НДС" в отчет "Полученные счета фактуры".
При "Редакции" или "Новом приходе/расходе" в "Кассовом журнале" скрываются пользователи, которые не используются.
Перемещены в категорию "Печать" следующие настройки:
"Печать документа для перемещения по продажным ценам";
"Печатать документ списания по продажным ценам".
Переименована настройка "Печать документа перемещения по продажным ценам" на "Печать документа перемещения".
Добавлена возможность печати документа перемещения по продажным ценам объекта-получателя.
Добавлена возможность изменения размера окна записи или выбора файла.
Переименована операция "Возврат" в "Сторно" для болгарский язык.
Оптимизирован отчет "Лист производство - сложное производство".
Оптимизирован "Документ для учета дополнительных расходов на товар".
Исправлено - при редактировании операции "Перемещения", отображалась кнопка "Опции".