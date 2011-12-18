Microinvest Склад Pro для Windows

Microinvest Склад Pro 3.07.054

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Описание Microinvest Склад Pro 3.07.054Описание   Скачать Microinvest Склад Pro 3.07.054СКАЧАТЬ (294,99 Мб) Скриншоты Microinvest Склад Pro 3.07.054Скриншоты (12)   Статистика Microinvest Склад Pro 3.07.054Статистика   Отзывы о Microinvest Склад Pro 3.07.054Отзывы (4)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур: магазинов, складов, ресторанов, сауны, аптек, автомоек и т.д. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение товаров, операции и отчеты на предприятии. Мощная система учета и аналитики дает владельцу полную информацию для контроля и управления. Поддерживает фискальное и нефискальное торговое оборудование от всех производителей. Система рассчитана на большие нагрузки и высокую скорость работы. Поддерживается работа с 5 типами баз данных: Access, MSDE, MYSQL, MSSQL и Oracle.

Microinvest Склад Pro позволяет автоматизировать рабочие места любого сотрудника: от оператора и технолога до бухгалтера и владельца предприятия. Для каждой категории пользователей определяется набор прав и интерфейсов.

Подключаемое торговое оборудование: официантские станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрихкодов, весы, сканеры, устройства проверки цены, ценники и др.

Возможности:

  • Работа в режиме клиент-сервер + Репликация данных;
  • Древовидные структуры справочников;
  • Совместимый интерфейс и отличный графический стиль;
  • Наличие графических отчетов;
  • Комплексная система управления бизнесом с уровнями доступа и большим количеством пользователей;
  • Распределенная сетевая топология, удаленный доступ и синхронизация;
  • WEB интерфейс и администрирование;
  • Импорт/экспорт данных из MS Excel;
  • Связь с 1С;
  • Связь с мобильными устройствами и ТСД;
  • Возможность редакции любой операции;
  • Возможность работы с партиями и серийными номерами;
  • Возможность прослеживания оплаты;
  • Возможность работы с валютами и объектами;
  • Возможность отслеживания серийных номеров, сроков гарантии и т.д.;
  • Печать ценников и этикеток со штрих-кодами.

Для активации программы требуется подключение к сети Интернет

 

Что нового в Microinvest Склад Pro 3.07.054?
  • Добавлена операция "Получение под реализацию".
  • Добавлена операция "Отчет о полученном под реализацию".
  • Добавлена операция "Возврат полученного под реализацию".
  • Добавлена категория "Устройства" для выбора и подключения:
    • принтера;
    • дисплея покупателя;
    • электронных весов.
  • Добавлено окно "Отчеты" с возможностью:
    • генерирования Z-отчета;
    • генерирования X-отчета;
    • внесения;
    • инкассации.
  • Добавлена возможность получения счета-фактуры на "Отчет о полученном под реализацию".
  • Добавлены документы для печати:
    • "Получения под реализацию";
    • "Возврата полученного под реализацию".
  • Добавлен отчет "Полученное под реализацию".
  • Добавлен отчет "Движение товара полученного под реализацию".
  • Добавлен отчет "Задолженность перед поставщиками".
  • Добавлена возможность объединения "Полученного под реализацию".
  • Оптимизирован экспорт для бухгалтерии по программному обеспечению "Ажур-L Склад".
  • Добавлена возможность быстрой трансформации документа в "Расширенный приход".
  • Добавлен столбец "Сумма без НДС" в отчет "Полученные счета фактуры".
  • При "Редакции" или "Новом приходе/расходе" в "Кассовом журнале" скрываются пользователи, которые не используются.
  • Перемещены в категорию "Печать" следующие настройки:
    • "Печать документа для перемещения по продажным ценам";
    • "Печатать документ списания по продажным ценам".
  • Переименована настройка "Печать документа перемещения по продажным ценам" на "Печать документа перемещения".
  • Добавлена возможность печати документа перемещения по продажным ценам объекта-получателя.
  • Добавлена возможность изменения размера окна записи или выбора файла.
  • Переименована операция "Возврат" в "Сторно" для болгарский язык.
  • Оптимизирован отчет "Лист производство - сложное производство".
  • Оптимизирован "Документ для учета дополнительных расходов на товар".
  • Исправлено - при редактировании операции "Перемещения", отображалась кнопка "Опции".
  • Исправлено - ошибка экспорта в "Aжур-L Склад" - "Продажи" -> "Выставленные счета" -> "Документ №".
  • Исправлено - ошибка записи в "Расширенный журнал приложений" изменений в номенклатурах при "Переоценке".
  • Исправлено - ошибка при печати полученного счета-фактуры при стране Румыния фактурой номер которой не является числом.
  • Исправлено - ошибка при создании операции "Приход" из отчетов.
  • Исправлено - ошибка при аннулировании предоплаты в базе с нумерацией по объектам.
  • Исправлено - ошибка при повторной печати "Отчета о переданном под реализацию".
  • Исправлено - ошибка при имени файла, содержащем точку.
  • Исправлено - ошибка при формировании отчета "Оплаченные и неоплаченные документы по объектам, операциям, пользователям" и базе данных MySQL.
  • Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Документах" и базе данных MySQL.
  • Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Товарах" и базе данных MySQL.
  • Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Номенклатурах" и базе данных MySQL.
  • Исправлено - ошибка при создании "Отчета о трансформации документов" и базе данных MySQL.
  • Исправлено - ошибка при запуске программы с новой базой данных на MySQL сервере и ОС Linux.
  • Исправлено - неправильная дата при автоматическом производстве после передачи товара под реализацию.
  • Исправлено - ошибка в экспорте "Прайс-листа".
  • Исправлено - ошибка в окне "Номера документов по объектам".
  • Исправлено - ошибка при создании отчета "Баланс товаров".
  • Исправлено - ошибка в количестве при добавлении товара через "Штрихкод 2" с коэффициентом трансформации.
Скриншоты Microinvest Склад Pro:

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Отзывы о программе Microinvest Склад Pro

светлана про Microinvest Склад Pro 3.07.046 [23-01-2019]

очень сложно , далеко не 1с , вот у нас сейчас проблема слетела база остатки сумашедшие считает в чем дело разобраться не можем, переустанавливали два раза . для кафе не то
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Камелия про Microinvest Склад Pro 3.07.033 [22-04-2017]

Ужасная программа. Виснет каждый день.Будем устанавливать другую.
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Андрей про Microinvest Склад Pro 3.07.033 [16-06-2014]

Программа не плохая, но требуется по моему мнению кое что доработать например работу локатора выбор локатором одной только строки не продуктивно есть и др вопросы
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ivanna_11 про Microinvest Склад Pro 3.07.033 [18-12-2011]

Хорошая программа, обшырная, есть всё необходимое. Зазбиралась что к чему минут 15, принцып работы как в 1С (есть опыт работы с 1С) Интерфейс очень логичен и прост.
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