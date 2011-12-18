Microinvest Склад Pro 3.07.054 Описание СКАЧАТЬ ( 294,99 Мб) Скриншоты (12) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

4.72 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.72 из 5

1

2

3

4

5 Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур: магазинов, складов, ресторанов, сауны, аптек, автомоек и т.д. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение товаров, операции и отчеты на предприятии. Мощная система учета и аналитики дает владельцу полную информацию для контроля и управления. Поддерживает фискальное и нефискальное торговое оборудование от всех производителей. Система рассчитана на большие нагрузки и высокую скорость работы. Поддерживается работа с 5 типами баз данных: Access, MSDE, MYSQL, MSSQL и Oracle. Microinvest Склад Pro позволяет автоматизировать рабочие места любого сотрудника: от оператора и технолога до бухгалтера и владельца предприятия. Для каждой категории пользователей определяется набор прав и интерфейсов. Подключаемое торговое оборудование: официантские станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрихкодов, весы, сканеры, устройства проверки цены, ценники и др. Возможности: Работа в режиме клиент-сервер + Репликация данных;

Древовидные структуры справочников;

Совместимый интерфейс и отличный графический стиль;

Наличие графических отчетов;

Комплексная система управления бизнесом с уровнями доступа и большим количеством пользователей;

Распределенная сетевая топология, удаленный доступ и синхронизация;

WEB интерфейс и администрирование;

Импорт/экспорт данных из MS Excel;

Связь с 1С;

Связь с мобильными устройствами и ТСД;

Возможность редакции любой операции;

Возможность работы с партиями и серийными номерами;

Возможность прослеживания оплаты;

Возможность работы с валютами и объектами;

Возможность отслеживания серийных номеров, сроков гарантии и т.д.;

Печать ценников и этикеток со штрих-кодами. Для активации программы требуется подключение к сети Интернет Что нового в Microinvest Склад Pro 3.07.054?

Добавлена операция "Получение под реализацию".

Добавлена операция "Отчет о полученном под реализацию".

Добавлена операция "Возврат полученного под реализацию".

Добавлена категория "Устройства" для выбора и подключения: принтера; дисплея покупателя; электронных весов.

Добавлено окно "Отчеты" с возможностью: генерирования Z-отчета; генерирования X-отчета; внесения; инкассации.

Добавлена возможность получения счета-фактуры на "Отчет о полученном под реализацию".

Добавлены документы для печати: "Получения под реализацию"; "Возврата полученного под реализацию".

Добавлен отчет "Полученное под реализацию".

Добавлен отчет "Движение товара полученного под реализацию".

Добавлен отчет "Задолженность перед поставщиками".

Добавлена возможность объединения "Полученного под реализацию".

Оптимизирован экспорт для бухгалтерии по программному обеспечению "Ажур-L Склад".

Добавлена возможность быстрой трансформации документа в "Расширенный приход".

Добавлен столбец "Сумма без НДС" в отчет "Полученные счета фактуры".

При "Редакции" или "Новом приходе/расходе" в "Кассовом журнале" скрываются пользователи, которые не используются.

Перемещены в категорию "Печать" следующие настройки: "Печать документа для перемещения по продажным ценам"; "Печатать документ списания по продажным ценам".

Переименована настройка "Печать документа перемещения по продажным ценам" на "Печать документа перемещения".

Добавлена возможность печати документа перемещения по продажным ценам объекта-получателя.

Добавлена возможность изменения размера окна записи или выбора файла.

Переименована операция "Возврат" в "Сторно" для болгарский язык.

Оптимизирован отчет "Лист производство - сложное производство".

Оптимизирован "Документ для учета дополнительных расходов на товар".

Исправлено - при редактировании операции "Перемещения", отображалась кнопка "Опции".

Исправлено - ошибка экспорта в "Aжур-L Склад" - "Продажи" -> "Выставленные счета" -> "Документ №".

Исправлено - ошибка записи в "Расширенный журнал приложений" изменений в номенклатурах при "Переоценке".

Исправлено - ошибка при печати полученного счета-фактуры при стране Румыния фактурой номер которой не является числом.

Исправлено - ошибка при создании операции "Приход" из отчетов.

Исправлено - ошибка при аннулировании предоплаты в базе с нумерацией по объектам.

Исправлено - ошибка при повторной печати "Отчета о переданном под реализацию".

Исправлено - ошибка при имени файла, содержащем точку.

Исправлено - ошибка при формировании отчета "Оплаченные и неоплаченные документы по объектам, операциям, пользователям" и базе данных MySQL.

Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Документах" и базе данных MySQL.

Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Товарах" и базе данных MySQL.

Исправлено - ошибка при создании отчетов в "Номенклатурах" и базе данных MySQL.

Исправлено - ошибка при создании "Отчета о трансформации документов" и базе данных MySQL.

Исправлено - ошибка при запуске программы с новой базой данных на MySQL сервере и ОС Linux.

Исправлено - неправильная дата при автоматическом производстве после передачи товара под реализацию.

Исправлено - ошибка в экспорте "Прайс-листа".

Исправлено - ошибка в окне "Номера документов по объектам".

Исправлено - ошибка при создании отчета "Баланс товаров".

Исправлено - ошибка в количестве при добавлении товара через "Штрихкод 2" с коэффициентом трансформации. Скриншоты Microinvest Склад Pro: ТОП-сегодня раздела "Складской учет" Каяла: Торговое место 1.7 Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.929 Free Инфо-Предприятие: Торговый Склад - многофункциональная программа для ведения комплексного складского учета предприятия разного направления деятельности Диста ERP Free 5.100.0.2 Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP Kataloger 2019.1 Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей, CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.62.49 CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения договоров, выписки счет-фактур, счетов, учета работ, услуг и денежных средств Простой Склад 1.8.5 Простой Склад - приложение для правильной организации складского учета товарно-материальных ценностей Отзывы о программе Microinvest Склад Pro светлана очень сложно , далеко не 1с , вот у нас сейчас проблема слетела база остатки сумашедшие считает в чем дело разобраться не можем, переустанавливали два раза . для кафе не то

| | Ответить Камелия Ужасная программа. Виснет каждый день.Будем устанавливать другую.

| 6 | Ответить Андрей Программа не плохая, но требуется по моему мнению кое что доработать например работу локатора выбор локатором одной только строки не продуктивно есть и др вопросы

1 | | Ответить ivanna_11 Хорошая программа, обшырная, есть всё необходимое. Зазбиралась что к чему минут 15, принцып работы как в 1С (есть опыт работы с 1С) Интерфейс очень логичен и прост.

2 | 3 | Ответить Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв