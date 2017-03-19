Программы для iOS » Игры » Логические » Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPod
Minesweeper Classic Free для iOS

Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPod

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (22 Мб) Скриншоты Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Minesweeper Classic Free - iPhone реализация всем известной игры "Сапер". Суть игры состоит в том, что вам нужно "разминировать" игровое поле, правильно расставив флажки над минами и при этом не подорваться. В игре можно выбирать размер поля.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Minesweeper Classic Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 2.x, iOS 3.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
 Программа Minesweeper Classic Free отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Minesweeper Classic Free

Admin

Отзывов о программе Minesweeper Classic Free 3.2 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

iPay

AccuWeather.com

Uber

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Ivideon

TeamViewer

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 