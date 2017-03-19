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5 Minesweeper Classic Free - iPhone реализация всем известной игры "Сапер". Суть игры состоит в том, что вам нужно "разминировать" игровое поле, правильно расставив флажки над минами и при этом не подорваться. В игре можно выбирать размер поля. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app