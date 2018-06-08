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Form Pilot Office для Windows

Form Pilot Office 2.66

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Описание Form Pilot Office 2.66Описание   Скачать Form Pilot Office 2.66СКАЧАТЬ (69,18 Мб) Скриншоты Form Pilot Office 2.66Скриншоты (4)   Статистика Form Pilot Office 2.66Статистика   Отзывы о Form Pilot Office 2.66Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Form Pilot Office — программа для заполнения различных электронных форм (PDF, DOC, XLS, TXT и т.д.) Form Pilot Office можно использовать для заполнения различных бумажных бланков на Вашем компьютере, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинке.

Заполненную форму можно сохранить, чтобы продолжить работу в следующий раз, распечатать, послать по факсу или e-mail, сохранить в формате pdf.

Что нового в Form Pilot Office 2.66?
  • Усовершенстованы функции отмены и возврата
  • Перемещение активного объекта стрелками в режиме редактирования объекта.
  • Перемещение основного изображения стрелками в режиме перемещения основного изображения.
  • Перемещение выделенных объектов стрелками в режиме выделения.
  • Деактивация активного объекта с помощью клавиши Escape
  • Снятие выделения в режиме выделения с помощью клавиши Escape
  • Включение/выключение галочек с помощью клавиш Space и Return.
  • Исправлено сохранение кастомизации тулбаров
Скриншоты Form Pilot Office:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 10 000 руб.
Ограничение в работе программызащитные строки на изображении
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 9 590
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - другое - Редакторы
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Отзывы о программе Form Pilot Office

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