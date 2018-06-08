Form Pilot Office — программа для заполнения различных электронных форм (PDF, DOC, XLS, TXT и т.д.) Form Pilot Office можно использовать для заполнения различных бумажных бланков на Вашем компьютере, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинке.

Заполненную форму можно сохранить, чтобы продолжить работу в следующий раз, распечатать, послать по факсу или e-mail, сохранить в формате pdf.