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Form Pilot Pro для Windows

Form Pilot Pro 2.66

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Описание Form Pilot Pro 2.66Описание   Скачать Form Pilot Pro 2.66СКАЧАТЬ (69,18 Мб) Скриншоты Form Pilot Pro 2.66Скриншоты (3)   Статистика Form Pilot Pro 2.66Статистика   Отзывы о Form Pilot Pro 2.66Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Form Pilot Pro — программа для заполнения различных бумажных бланков и анкет, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинки. В Form Pilot Pro вы можете заполнять отсканированные бланки, изменять шрифты, создавать графические объекты, распечатывать документ, посылать его по факсу и e-mail.

Имеется возможность многократного заполнения одинаковых форм и сохранения их в одном файле. Form Pilot Pro поддерживает многостраничные документы, принтерные шрифты. Вы можете сохранять документы в формате PDF.

Скриншоты Form Pilot Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3500 руб.
Ограничение в работе программызащитные строки на изображении
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - другое - Редакторы
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Отзывы о программе Form Pilot Pro

Алинка про Form Pilot Pro 2.30 [04-10-2010]

Если бланк состоит из небольших, вплотную прилегающих ячеек, тогда невозможно создать отдельное текстовое поле для каждой ячейки! Помехой является квадрат, при помощи которого можно перемещать текстовое поле. Для перемещения сгодился бы отдельный инструмент, а этот квадрат явно не в тему! В остальном прога отличная! Аналогов пока не встречала...
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