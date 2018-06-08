Form Pilot Pro — программа для заполнения различных бумажных бланков и анкет, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинки. В Form Pilot Pro вы можете заполнять отсканированные бланки, изменять шрифты, создавать графические объекты, распечатывать документ, посылать его по факсу и e-mail.

Имеется возможность многократного заполнения одинаковых форм и сохранения их в одном файле. Form Pilot Pro поддерживает многостраничные документы, принтерные шрифты. Вы можете сохранять документы в формате PDF.