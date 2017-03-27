Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.24
Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips с поддержкой системы Connected Planet
Shadow Security Scanner 7.318 (build 346)
Shadow Security Scanner - сканер сетевой безопасности который благодаря уникальным методам позволит надежно проверить Ваш сайт или сеть на наличие дыр и позволит надежно защитить Вашу сеть от проникновения хакеров
RDP Selector 1.0.0.5
RDP Selector - небольшая программа, предназначенная для быстрого выбора сервера, к которому будет осуществлено терминальное подключение. Программа проста в управлении и не требует установки
DameWare NT Utilities 7.5.9.1
DameWare NT Utilities - Сборник утилит, предназначенных для удаленного администрирования операционных систем Windows NT/2000/XP
DEKSI Network Monitor 12.4
DEKSI Network Monitor - полезная, многофункциональная утилита для мониторинга и поддержки самых разнообразных серверов - веб-сервера, FTP-сервера, почтовые сервера, базы данных, директории, DNS
Готовый сервер CS 1.6 2.7
Готовый сервер CS 1.6 - Готовый сервер для игры в Counter Strike 1.6.