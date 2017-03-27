Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании. Обладает большими возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству требований, связанных с корпоративным общением.

Bopup Communication Server легко объединит сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями с возможностью передачи документов, поддержкой гиперссылок и смайликов.

Возможности Bopup Communication Server: