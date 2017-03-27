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Bopup Communication Server для Windows

Bopup Communication Server 5.1.0.13583

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Описание Bopup Communication Server 5.1.0.13583Описание   Скачать Bopup Communication Server 5.1.0.13583СКАЧАТЬ (61,2 Мб) Скриншоты Bopup Communication Server 5.1.0.13583Скриншоты (8)   Статистика Bopup Communication Server 5.1.0.13583Статистика   Отзывы о Bopup Communication Server 5.1.0.13583Отзывы (0)  
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3.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети офиса, инфраструктуре крупного предприятия или компании, включая передачу данных через Интернет. Быстрый в развертывании и легкий в использовании. Обладает большими возможностями для контроля и управления всей системой обмена сообщениями и отвечает большинству требований, связанных с корпоративным общением.

Bopup Communication Server легко объединит сотрудников из всех других офисов и подразделений в единую систему обмена сообщениями с возможностью передачи документов, поддержкой гиперссылок и смайликов.

 Возможности Bopup Communication Server:

  • Организация пользовательских групп, контроль за отправкой сообщений и файлов.
  • Создание собственной внутренней среды обмена сообщениями, включая структуру отделов и группы. Централизованная клиент-сервер архитектура предоставляет мощные и гибкие средства для управления, с созданием пользовательских групп, распределением прав на отсылку и видимость других пользователей для каждого из сотрудников. Имеется возможность импорта учетных записей пользователей из каталога Active Directory (LDAP).
  • Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются.
  • Сервер сообщений поддерживает различные методы авторизации и аутентификации пользователей.
  • Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места и компьютера.
  • Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching при работе с системой Windows клиентскими продуктами, которые могут быть одновременно использованы несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
  • Просмотр архива сообщений, вывод сообщений на принтер.
Что нового в Bopup Communication Server 5.1.0.13583?
  • Небольшие улучшения и исправления ошибок
Скриншоты Bopup Communication Server:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 5190 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Общение в сети

Отзывы о программе Bopup Communication Server

Admin

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