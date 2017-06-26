Easy Trace Pro для Windows

Easy Trace Pro 8.65 Free

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Описание Easy Trace Pro 8.65 FreeОписание   Скачать Easy Trace Pro 8.65 FreeСКАЧАТЬ (34,08 Мб) Скриншоты Easy Trace Pro 8.65 FreeСкриншоты (7)   Статистика Easy Trace Pro 8.65 FreeСтатистика   Отзывы о Easy Trace Pro 8.65 FreeОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Easy Trace Pro - мощный инструмент для обработки и векторизации топокарт, снимков, планшетов городской застройки и других материалов. Включает в себя утилиты для работы с растром и инструменты автоматической и полуавтоматической оцифровки. Пригоден для работы с материалами низкого качества. Поддерживает экпорт и импорт наиболее распространенных ГИС-форматов (ArcINFO, ArcView, AutoCAD, Credo, MapInfo, MicroStation).

Что нового в Easy Trace Pro 8.65 Free?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Easy Trace Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе Easy Trace Pro

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