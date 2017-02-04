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Генератор лото 6 из 45 для Windows

Генератор лото 6 из 45 1.0.45

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Описание Генератор лото 6 из 45 1.0.45Описание   Скачать Генератор лото 6 из 45 1.0.45СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты Генератор лото 6 из 45 1.0.45Скриншоты (1)   Статистика Генератор лото 6 из 45 1.0.45Статистика   Отзывы о Генератор лото 6 из 45 1.0.45Отзывы (131)  
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3.66 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.66 из 5
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Генератор ЛОТО 6 из 45 предназначен для любителей играть в лотерею лото "6 из 45". Повышает шансы до 16 раз. Благодаря специально подобранным алгоритмам Вы заметите разницу между ручным заполнением игровых полей и заполнением с помощью этой программы.

В программе реализованы три алгоритма - случайных чисел, трёх частей и алгоритм Макарова. В новой версии программы можно использовать дополнительные настройки, благодаря которым можно сделать расширенную ставку, а также исключить шары, которые не будут учитываться при генерации.

Что нового в Генератор лото 6 из 45 1.0.45?
  • Исправлена ошибка генерации несуществующих шаров в алгоритме Макарова.
Скриншоты Генератор лото 6 из 45:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 0.9 руб. в день
Ограничение в работе программыДоступен только один алгоритм
ОперационкаWindows 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 9 056
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Генератор лото 6 из 45

(ерж про Генератор лото 6 из 45 1.0.45 [04-02-2017]

Советую не заниматься подобными вещами. У Казино невозможно выиграть.
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Надежда про Генератор лото 6 из 45 1.0.39 [15-01-2017]

Очень долго не могла разобраться с программой код гослото, с мая прошлого года я билась над ней, и вот у меня наконец то получилось! Рассчитываю несколькими методами, так что от себя могу сказать, что выигрывать на ней можно. nade-p2016@yandex.ru
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игорь про Генератор лото 6 из 45 1.0.39 [18-11-2016]

ребята установил прогу прогноз чисел!помогите по подробнее разобраться? пишите на почту igor.miturich@mail.ru с первого выигрыша обязательно переведу 50 процентов!!!
| 3 | Ответить

Янеж про Генератор лото 6 из 45 1.0.39 [13-11-2016]

Кто-нибудь подскажет какой обьем у код гослото,в какой форме он идет:php,exe или в архиве?
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Дима про Генератор лото 6 из 45 1.0.39 [09-11-2016]

Что за нивняк? Купил – не выиграл – обман!
Кто ни будь из Вас - вообще хоть раз заглянул в вероятности выиграть?
Почему никто не ищет, например, ковёр самолёт в продаже? Или волшебную палочку?
Потому что большинство знает – что это сказки, так как в детстве читали, смотрели мультики, и имеется хоть какое-то представление.
С какого перепугу вы решили, что программа за вас должна угадывать? Это что волшебная палочка?
Нужно хоть немного почитать про вероятности, комбинаторику, получить минимум знаний, чтобы здесь не ныть потом, что кто-то кого то обманул!
Прочитали у них на сайтах сказочные истории – купили сказочную программу – кто виноват в этом?!!!
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