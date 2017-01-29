Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017) Описание СКАЧАТЬ ( 670,46 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (20) Оцените программу!

4.59 из 5, всего оценок - 52 Рейтинг программы - 4.59 из 5

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5 Avira AntiVir Rescue System - загрузочный диск аварийного восстановления системы от разработчиков популярных программ обнаружения вирусов и вредоносного ПО (Avira AntiVir). Образ записывается на CD/DVD, после чего этот диск можно использовать для загрузки компьютера в случае сбоя, вызванного действиями различных вирусов. Avira AntiVir Rescue System поможет восстановить поврежденную систему, выполнит проверку на наличие вирусов и попытается вылечить зараженные объекты. Что нового в Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)?

Обновлена база данных вредоносных программ. Скриншоты Avira AntiVir Rescue System: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 17 397 Разработчик Avira GmbH Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Avira AntiVir Rescue System (ерж Виталий, а как вы можете узнать заражена система или нет? Сейчас такие мощные ПК на которых можно работать с сотнями вирусов и не поймёшь есть зараза или нет или при перезагрузке она автоматом избавляется от вирусов. Опишите подробнее как с надо работать работаете с Toolwiz TimeFreeze.

| 1 | Ответить Виталий А вы знаете-что такое антивирус по сути?Обьясню популярно=).Представьте сторожа-который охраняет большой дом от воров.Воры у него записаны в его книге так скажем данных.все кто записан-выгоняет.кто нет-пропускает.Я к тому речь завел-что сам сижу без так называемого антивируса год.И комп чист.Редко сканю сканнерами-нет ничего.Люди,щас век новых технологий.Скоро ваши касперы и прочая белеберда канут в прошлое.Есть такая программа-заморозка системыв компьютере-попробуйте.полностью бесплатна.Она выложена на этом сайте-Toolwiz TimeFreeze.Фишка в том-что все,что вы нахватаете во время интернет-сессии будет удалено после перезагрузки системы.Комп снова чист.Тем более если учесть появление новых вирусов-которые антивирусы не в состоянии детектить-я думаю это прога просто незаменима.Удачи

| | Ответить Azamat Выходит вы ни хрена ни понимаете о Каспере. Попробуйте Kis 2013 или Crustal аналогов нет! 4 года на Каспере и доволен. Но авира лучше аваста. Но Каспер есть Каспер не забывайте друзья.

| | Ответить Hero Ну, так как же обновление из интернета для Avira Rescue-CD настроить до запуска системы? У меня USB- модем, он автоматически запускается только после загрузки системы и остаётся только по кнопке кликнуть, чтобы было соединение.

Сам диск Avira Rescue-CD - "древний", 2010 г., качал не отсюда, а с оф. сайта. Как его обновлять, вот в чём вопрос?

| | Ответить Алекс449 Работал на Каспере - хватило нерва на 3 месяца потом нод 32 - много пропускает , хотя не тормозит Сейчас на авире нормально немцы молодцы 111

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