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Avira AntiVir Rescue System для Windows

Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)

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Описание Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)Описание   Скачать Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)СКАЧАТЬ (670,46 Мб) Скриншоты Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)Скриншоты (2)   Статистика Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)Статистика   Отзывы о Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)Отзывы (20)  
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4.59 из 5, всего оценок - 52
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Avira AntiVir Rescue System - загрузочный диск аварийного восстановления системы от разработчиков популярных программ обнаружения вирусов и вредоносного ПО (Avira AntiVir).

Образ записывается на CD/DVD, после чего этот диск можно использовать для загрузки компьютера в случае сбоя, вызванного действиями различных вирусов. Avira AntiVir Rescue System поможет восстановить поврежденную систему, выполнит проверку на наличие вирусов и попытается вылечить зараженные объекты.

Что нового в Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (29.01.2017)?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Avira AntiVir Rescue System:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17 397
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Avira AntiVir Rescue System

(ерж про Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (26.02.2013) [27-02-2013]

Виталий, а как вы можете узнать заражена система или нет? Сейчас такие мощные ПК на которых можно работать с сотнями вирусов и не поймёшь есть зараза или нет или при перезагрузке она автоматом избавляется от вирусов. Опишите подробнее как с надо работать работаете с Toolwiz TimeFreeze.
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Виталий про Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (19.11.2012) [22-11-2012]

А вы знаете-что такое антивирус по сути?Обьясню популярно=).Представьте сторожа-который охраняет большой дом от воров.Воры у него записаны в его книге так скажем данных.все кто записан-выгоняет.кто нет-пропускает.Я к тому речь завел-что сам сижу без так называемого антивируса год.И комп чист.Редко сканю сканнерами-нет ничего.Люди,щас век новых технологий.Скоро ваши касперы и прочая белеберда канут в прошлое.Есть такая программа-заморозка системыв компьютере-попробуйте.полностью бесплатна.Она выложена на этом сайте-Toolwiz TimeFreeze.Фишка в том-что все,что вы нахватаете во время интернет-сессии будет удалено после перезагрузки системы.Комп снова чист.Тем более если учесть появление новых вирусов-которые антивирусы не в состоянии детектить-я думаю это прога просто незаменима.Удачи
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Azamat про Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (30.10.2012) [31-10-2012]

Выходит вы ни хрена ни понимаете о Каспере. Попробуйте Kis 2013 или Crustal аналогов нет! 4 года на Каспере и доволен. Но авира лучше аваста. Но Каспер есть Каспер не забывайте друзья.
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Hero про Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (16.06.2012) [20-06-2012]

Ну, так как же обновление из интернета для Avira Rescue-CD настроить до запуска системы? У меня USB- модем, он автоматически запускается только после загрузки системы и остаётся только по кнопке кликнуть, чтобы было соединение.
Сам диск Avira Rescue-CD - "древний", 2010 г., качал не отсюда, а с оф. сайта. Как его обновлять, вот в чём вопрос?
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Алекс449 про Avira AntiVir Rescue System 3.6.9 (24.08.2011) [26-08-2011]

Работал на Каспере - хватило нерва на 3 месяца потом нод 32 - много пропускает , хотя не тормозит Сейчас на авире нормально немцы молодцы 111
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