Microinvest Склад Pro Light для Windows

Microinvest Склад Pro Light 3.07.066

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Описание Microinvest Склад Pro Light 3.07.066Описание   Скачать Microinvest Склад Pro Light 3.07.066СКАЧАТЬ (87,41 Мб) Скриншоты Microinvest Склад Pro Light 3.07.066Скриншоты (7)   Статистика Microinvest Склад Pro Light 3.07.066Статистика   Отзывы о Microinvest Склад Pro Light 3.07.066Отзывы (0)  
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Microinvest Склад Pro Light - предназначен для автоматизации рабочего места кассира-АРМ. Служит для ведения продаж в загруженном торговом объекте и попадает в категорию Front Office, т.е. продукт для обслуживания конкретного клиента. Оптимизирован для работы с баркодами, поддерживает дисплей покупателя, кассовый аппарат и прямое управление принтерами. Подключаемое оборудование: официантсткие станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрих-кодов, весы, сканеры, устройства проверки цены и др.

В зависимости от профессионального предназначения работает в двух режимах: Microinvest Склад Pro Light - Ресторан и Microinvest Склад Pro Light - Торговый Объект.

Режим "Ресторан" - предназначен для автоматизации на предприятии ресторанного бизнеса (рестораны, фаст-фуды, фри-фло, кейтеринг, кофейни, бары и др.), поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, закупкой и переработкой полуфабрикатов, приготовлением и реализацией блюд и, связанными с этим, операциями взаиморасчетов с покупателями и поставщиками. Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.

Режим "Торговый объект" - является системой управления розничным магазином и предназначен для автоматизации магазинов (самообслуживания и/или прилавочной торговли).  Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.

Возможности продукта:

  • поддержка базы данных продукта Microinvest Склад Pro, что позволяет обрабатывать и анализировать выполненные продажи;
  • работа в режиме клиент-сервер;
  • поддержка большой нагрузки, большой номенклатуры и большого количества операций;
  • управление дисплеем покупателя, электронными весами и кассовыми аппаратами;
  • прямое управление принтерами;
  • выдача накладных и фактур.
Что нового в Microinvest Склад Pro Light 3.07.066?
  • Добавлена настройка для размера кнопок XL для выбора товаров в Торговом экране.
  • Добавлена возможность выбора группы НДС при внесении предоплаты.
  • Добавлена возможность скрыть кнопки запрещенных типов оплат в правах – Торговый oбъект.
  • Добавлена возможность напечатать дубликат фискального чека.
  • Добавлено ценовое правило для полей 'Каталог', 'Штрих-код' и 'Описание'.
  • Оптимизирован локатор при перемещении с помощью клавиш Вверх/Вниз.
  • Добавлена страна Малави.
  • Удалены неиспользуемые (старые) драйверы из DeviceManager.
  • Добавлен новый раздел 'НДС' к отчету 'Оборот' (для Мальты).
  • Добавлено скрытие функции 'Программирование весов', если таковые не заданы.
  • Добавлена возможность устанавливать изображения для групп товаров.
  • Оптимизирована печать на фискальные устройства при выполнении Внесения/Выплаты.
  • Исправлено. При нажатии Enter в количестве товаров появлялось окно настроек в визуальном стиле 3.
  • Исправлено. Ввод неправильного количества, если товар не найден по коду.
  • Исправлено. Ошибка при распознавании акцизной марки – Ресторан.
  • Исправлено. Ошибка при генерировании штрих-кодов в Торговом объекте.
  • Исправлено. При добавлении товара на Торговом экране курсор поднимается вверх, если имеется полоса прокрутки.
Скриншоты Microinvest Склад Pro Light:

Статус программы Демо версия | Цена: 7508.27 рублей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Болгарский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 464
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
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