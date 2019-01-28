Microinvest Склад Pro Light - предназначен для автоматизации рабочего места кассира-АРМ. Служит для ведения продаж в загруженном торговом объекте и попадает в категорию Front Office, т.е. продукт для обслуживания конкретного клиента. Оптимизирован для работы с баркодами, поддерживает дисплей покупателя, кассовый аппарат и прямое управление принтерами. Подключаемое оборудование: официантсткие станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрих-кодов, весы, сканеры, устройства проверки цены и др.

В зависимости от профессионального предназначения работает в двух режимах: Microinvest Склад Pro Light - Ресторан и Microinvest Склад Pro Light - Торговый Объект.

Режим "Ресторан" - предназначен для автоматизации на предприятии ресторанного бизнеса (рестораны, фаст-фуды, фри-фло, кейтеринг, кофейни, бары и др.), поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, закупкой и переработкой полуфабрикатов, приготовлением и реализацией блюд и, связанными с этим, операциями взаиморасчетов с покупателями и поставщиками. Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.

Режим "Торговый объект" - является системой управления розничным магазином и предназначен для автоматизации магазинов (самообслуживания и/или прилавочной торговли). Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.

Возможности продукта: