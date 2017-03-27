Adobe Flash Player 25.0.0.127 Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и приложениям, требующих мультимедийного наполнения, просматривать анимацию и видео Adblock 3.8.4 для Google Chrome Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету VideoCacheView 2.97 VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы просматривали при посещении различных сайтов

WebBrowserPassView 1.85 WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera SafeIP 2.0.0.2615 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование трафика, поддерживается работа практически со всеми браузерами ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом web-обозревателе