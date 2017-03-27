MozillaCookiesView для Windows

MozillaCookiesView 1.55

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Описание MozillaCookiesView 1.55Описание   Скачать MozillaCookiesView 1.55СКАЧАТЬ (52 Кб) Скриншоты MozillaCookiesView 1.55Скриншоты (2)   Статистика MozillaCookiesView 1.55Статистика   Отзывы о MozillaCookiesView 1.55Отзывы (0)  
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MozillaCookiesView - программа является альтернативой стандартному Cookie Manager в браузерах Netscape и Mozilla. Отображает подробную информацию обо всех Cookies, которые хранятся в файле Сookies.TXT, и позволяет удалять ненужные Cookies, делать резервные копии и восстанавливать файлы Сookie, а также сохранить список Cookies в текстовый файл.

Скриншоты MozillaCookiesView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам

Отзывы о программе MozillaCookiesView

Admin

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