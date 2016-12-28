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WiFi File Explorer для Android

WiFi File Explorer 1.11.0 для Android

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Описание WiFi File Explorer 1.11.0 для AndroidОписание   Скачать WiFi File Explorer 1.11.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,25 Мб) Скриншоты WiFi File Explorer 1.11.0 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика WiFi File Explorer 1.11.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о WiFi File Explorer 1.11.0 для AndroidОтзывы (1)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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WiFi File Explorer — утилита, позволяющая предоставить доступ к файлам на вашем Android-смартфоне через беспроводное соединение Wi-Fi. Доступ к файлам будет доступен через веб-браузер. Другое устройство должно находиться в той же сети, что и ваш смартфон.

Управляйте файлами устройства или SD-карты, скачивайте их с устройства на ПК или удаляйте. Соединить компьютер и смартфон проще простого – запустите программу на Android-устройстве, полученный адрес введите в браузер и работайте с папками и файлами девайса.

Скриншоты WiFi File Explorer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 022
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi

Отзывы о программе WiFi File Explorer

Vitalis про WiFi File Explorer 1.0.0 для Android [27-07-2011]

Программа Trial - работает меньше недели.
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