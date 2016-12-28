WiFi File Explorer — утилита, позволяющая предоставить доступ к файлам на вашем Android-смартфоне через беспроводное соединение Wi-Fi. Доступ к файлам будет доступен через веб-браузер. Другое устройство должно находиться в той же сети, что и ваш смартфон.

Управляйте файлами устройства или SD-карты, скачивайте их с устройства на ПК или удаляйте. Соединить компьютер и смартфон проще простого – запустите программу на Android-устройстве, полученный адрес введите в браузер и работайте с папками и файлами девайса.