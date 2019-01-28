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Microinvest Склад Pro Data Collector для Windows

Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016

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Описание Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016Описание   Скачать Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016СКАЧАТЬ (8,27 Мб) Скриншоты Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016Скриншоты (4)   Статистика Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016Статистика   Отзывы о Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016Отзывы (0)  
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Microinvest Склад Pro Data Collector - дополнительный модуль Microinvest Склад Pro. Позволяет генерировать операции в Microinvest Склад Pro по штрих-кодам,предварительно собранным с помощью терминала сбора данных. Особенно полезен при выполнении операции с большим количеством артикулов. Модуль полностью интегрирован с системой Microinvest Склад Pro и может быть запущен из меню Microinvest Склад Pro и как самостоятельное приложение.

Основные функции:

  1. Поддерживаемые операции: приход, продажа, переучет, перемещение, списание, возврат.
  2. Полная интеграция с Microinvest Склад Pro, с использованием его настроек и прав доступа.
  3. Работа с весовыми штрих-кодами.
  4. Работа со штрих-кодами по второй единице измерения.
  5. Полная поддержка ценовых групп.
  6. Нумерация документов по объектам.
  7. Работа со скидками. Можно задать скидку на каждую позицию в операции для применения предустановленной скидки для партнера и максимально допустимой скидки для текущего пользователя.
  8. В настоящее время поддерживаются следующие модели терминалов сбора данных: Symbol CS1504, Unitech HT630, Opticon OPH1004, Zebex PDL-20.
Что нового в Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016?
  • Добавлена возможность выделить\отменить все группы для экспорта, через контекстное меню.
  • Добавлена возможность выгрузки файла с акцизными штрихкодами для ЕГАИС Менеджер, только для России.
  • Добавлена возможность выгружать цену в имя товара.
  • Добавлена возможность не выгружать количества в ТСД, для определенных моделей.
  • Добавлена поддержка ТСД работающих через драйвер АТОЛ, например: Opticon SMART 3001\1005.
  • Изменено - при выборе группы товаров верхнего уровня, отмечаются и вложенные группы.
  • Добавлена группировка неопознаных штрихкодов или алкокодов.
  • В коплект включена библиотека CipherLab.dll, не требуется отдельная установка библиотек.
  • Исправлена загрузка подгрупп при работе с Access.
  • Исправлена выгрузка товаров из служебной группы.
  • Изменено поведение при отрицательном количестве товаров на складе в ТСД будет передаваться значение 0 для некоторых ТСД.
  • При экспорте товаров не выгружаются спец. символы из наименований %, #, &, * и т.п.
  • Добавлены более информативные сообщения возвращаемые некоторыми устройствами.
  • Исправлено определение товаров для Казахстана\Беларуси.
  • Исправлено изменение розничной цены в карточке товара при операции приход.
Скриншоты Microinvest Склад Pro Data Collector:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 99 евро
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 899
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Ведение дел
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Отзывы о программе Microinvest Склад Pro Data Collector

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