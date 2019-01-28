Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016
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Microinvest Склад Pro Data Collector - дополнительный модуль Microinvest Склад Pro. Позволяет генерировать операции в Microinvest Склад Pro по штрих-кодам,предварительно собранным с помощью терминала сбора данных. Особенно полезен при выполнении операции с большим количеством артикулов. Модуль полностью интегрирован с системой Microinvest Склад Pro и может быть запущен из меню Microinvest Склад Pro и как самостоятельное приложение.
Основные функции:
Поддерживаемые операции: приход, продажа, переучет, перемещение, списание, возврат.
Полная интеграция с Microinvest Склад Pro, с использованием его настроек и прав доступа.
Работа с весовыми штрих-кодами.
Работа со штрих-кодами по второй единице измерения.
Полная поддержка ценовых групп.
Нумерация документов по объектам.
Работа со скидками. Можно задать скидку на каждую позицию в операции для применения предустановленной скидки для партнера и максимально допустимой скидки для текущего пользователя.
В настоящее время поддерживаются следующие модели терминалов сбора данных: Symbol CS1504, Unitech HT630, Opticon OPH1004, Zebex PDL-20.
Что нового в Microinvest Склад Pro Data Collector 3.07.016?
Добавлена возможность выделить\отменить все группы для экспорта, через контекстное меню.
Добавлена возможность выгрузки файла с акцизными штрихкодами для ЕГАИС Менеджер, только для России.
Добавлена возможность выгружать цену в имя товара.
Добавлена возможность не выгружать количества в ТСД, для определенных моделей.
Добавлена поддержка ТСД работающих через драйвер АТОЛ, например: Opticon SMART 3001\1005.
Изменено - при выборе группы товаров верхнего уровня, отмечаются и вложенные группы.
Добавлена группировка неопознаных штрихкодов или алкокодов.
В коплект включена библиотека CipherLab.dll, не требуется отдельная установка библиотек.
Исправлена загрузка подгрупп при работе с Access.
Исправлена выгрузка товаров из служебной группы.
Изменено поведение при отрицательном количестве товаров на складе в ТСД будет передаваться значение 0 для некоторых ТСД.
При экспорте товаров не выгружаются спец. символы из наименований %, #, &, * и т.п.
Добавлены более информативные сообщения возвращаемые некоторыми устройствами.
Исправлено определение товаров для Казахстана\Беларуси.
Исправлено изменение розничной цены в карточке товара при операции приход.
Скриншоты Microinvest Склад Pro Data Collector:
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