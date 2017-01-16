MyEventViewer представляет собой простую альтернативу стандартному просмотрщику событий Windows. Отличительной особенностью утилиты является возможность просматривать несколько журналов событий в одном списке, а их описание отображаются при этом в главном окне программы.
Основные возможности MyEventViewer:
Очистка всех отчетов о событиях или выборочно по типу отчета;
Настройки колонок;
Фильтрация событий по типу;
Поиск событий по описанию;
Сортировка отображаемых событий по типу отчета;
Возможность экспортировать все или выбранные элементы в текстовый, HTML или XML файл.