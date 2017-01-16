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5 MyEventViewer представляет собой простую альтернативу стандартному просмотрщику событий Windows. Отличительной особенностью утилиты является возможность просматривать несколько журналов событий в одном списке, а их описание отображаются при этом в главном окне программы.



Основные возможности MyEventViewer: Очистка всех отчетов о событиях или выборочно по типу отчета;

Настройки колонок;

Фильтрация событий по типу;

Поиск событий по описанию;

Сортировка отображаемых событий по типу отчета;

Возможность экспортировать все или выбранные элементы в текстовый, HTML или XML файл. Дополнительные файлы к программе: Русификатор MyEventViewer (1 Кб) Что нового в MyEventViewer 2.25?

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