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MyEventViewer для Windows

MyEventViewer 2.25

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Описание MyEventViewer 2.25Описание   Скачать MyEventViewer 2.25СКАЧАТЬ (63 Кб) Скриншоты MyEventViewer 2.25Скриншоты (3)   Статистика MyEventViewer 2.25Статистика   Отзывы о MyEventViewer 2.25Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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MyEventViewer представляет собой простую альтернативу стандартному просмотрщику событий Windows. Отличительной особенностью утилиты является возможность просматривать несколько журналов событий в одном списке, а их описание отображаются при этом в главном окне программы.

Основные возможности MyEventViewer:

  • Очистка всех отчетов о событиях или выборочно по типу отчета;
  • Настройки колонок;
  • Фильтрация событий по типу;
  • Поиск событий по описанию;
  • Сортировка отображаемых событий по типу отчета;
  • Возможность экспортировать все или выбранные элементы в текстовый, HTML или XML файл.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в MyEventViewer 2.25?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MyEventViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 853
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе MyEventViewer

Admin

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