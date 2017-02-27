Wavosaur - небольшой бесплатный звуковой редактор. С помощью программы можно анализировать, записывать, конвертировать и редактировать аудио (обрезать, вырезать и вставлять куски, накладывать фильтры и эффекты и др.). Wavosaur поддерживает VST плагины, звуковые карты, работающие с ASIO драйверами, работает с многоканальным звуком, а также позволяет совершать обработку звука в реальном времени.
Основные возможности программы Wavosaur:
Возможность работы с большим количеством файлов в одной сессии;
Поддержка файлов WAV, MP3, AIF, AIFF, Ogg Vorbis;
Наличие всех стандартных функций редактирования звука (вырезать, копировать, вставить, обрезать, удалить и др.);
Множество параметров обработки;
Точное представление сигнала;
Пакетная обработка файлов;
Аудио маршрутизация;
Поддержка многоканального звука;
Частотная дискретизации до 192 кГц, с разрядностью до 64 бит;
Возможность записи с линейного входа звуковой карты и микрофона;
Обработка звука в реальном времени;
Экспорт MP3 (поддержка Lame Encoder);
Поддержка VST плагинов;
Загрузка и последующее сохранение пресетов для VST эффектов;
Подробная статистика для каждого канала (RMS мощность и др.);
Частотный анализ;
Мониторинг частотных характеристик звука на входе и выходе, в режиме реального времени.
Хорошая программа. Работаю с wav, редактирую звук: изменяю частоту, громкость, накладываю шум отдельной дорожкой, обрезаю лишнее. Есть там также подавление шумов и др. эффекты. А главное - бесплатна, и на русском у меня. 1 | 1 | Ответить
Vlad про Wavosaur 1.1.0.0 [23-12-2013]
Ужас! Запустил прогу, вроде все нормально было. А когда открыл мр3 все зависло, комп ни на что не реагировал. Пришлось нажать кнопку перезагрузки. При включении он как-то странно пикнул, но включился и работает. Тьфу-тьфу-тьфу. 1 | | Ответить
Ян про Wavosaur 1.0.9.0 [19-11-2013]
Согласен прога хорошая , но как в ней нарезать куски ? | | Ответить
Витя про Wavosaur 1.0.8.0 [22-05-2013]
Программа хорошая, да если бы не одно НО - она не умеет работать с аудиомассивами общим объемом больше 1 часа продолжительности записи (в WAV 16 вит 44.1 КГц)Я занимаюсь созданием архива радиопередач, и иногда приходится работать с такими объемами аудиофайла и даже большими. Самое обидное то, что если мы перешагиваем, при записи 1 час времени, то вся запись стирается и мы видим лишь пустое окошео:(... | | Ответить
Жека про Wavosaur 1.0.8.0 [07-01-2013]
Подскажите пжлста, как в этой проге изменять качество звучания аудио файлов ? Т.е. как изменять килобиты ? | | Ответить