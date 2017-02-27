Wavosaur для Windows

Wavosaur 1.3.0.0

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Описание Wavosaur 1.3.0.0Описание   Скачать Wavosaur 1.3.0.0СКАЧАТЬ (306 Кб) Скриншоты Wavosaur 1.3.0.0Скриншоты (7)   Статистика Wavosaur 1.3.0.0Статистика   Отзывы о Wavosaur 1.3.0.0Отзывы (12)  
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4.44 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Wavosaur - небольшой бесплатный звуковой редактор. С помощью программы можно анализировать, записывать, конвертировать и редактировать аудио (обрезать, вырезать и вставлять куски, накладывать фильтры и эффекты и др.). Wavosaur поддерживает VST плагины, звуковые карты, работающие с ASIO драйверами, работает с многоканальным звуком, а также позволяет совершать обработку звука в реальном времени.

Основные возможности программы Wavosaur:

  • Возможность работы с большим количеством файлов в одной сессии;
  • Поддержка файлов WAV, MP3, AIF, AIFF, Ogg Vorbis;
  • Наличие всех стандартных функций редактирования звука (вырезать, копировать, вставить, обрезать, удалить и др.);
  • Множество параметров обработки;
  • Точное представление сигнала;
  • Пакетная обработка файлов;
  • Аудио маршрутизация;
  • Поддержка многоканального звука;
  • Частотная дискретизации до 192 кГц, с разрядностью до 64 бит;
  • Возможность записи с линейного входа звуковой карты и микрофона;
  • Обработка звука в реальном времени;
  • Экспорт MP3 (поддержка Lame Encoder);
  • Поддержка VST плагинов;
  • Загрузка и последующее сохранение пресетов для VST эффектов;
  • Подробная статистика для каждого канала (RMS мощность и др.);
  • Частотный анализ;
  • Мониторинг частотных характеристик звука на входе и выходе, в режиме реального времени.
Что нового в Wavosaur 1.3.0.0?
  • Добавлена 64-битная версия программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wavosaur:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 23 668
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио

Отзывы о программе Wavosaur

A1iv про Wavosaur 1.1.0.0 [06-08-2014]

Хорошая программа. Работаю с wav, редактирую звук: изменяю частоту, громкость, накладываю шум отдельной дорожкой, обрезаю лишнее. Есть там также подавление шумов и др. эффекты. А главное - бесплатна, и на русском у меня.
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Vlad про Wavosaur 1.1.0.0 [23-12-2013]

Ужас! Запустил прогу, вроде все нормально было. А когда открыл мр3 все зависло, комп ни на что не реагировал. Пришлось нажать кнопку перезагрузки. При включении он как-то странно пикнул, но включился и работает. Тьфу-тьфу-тьфу.
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Ян про Wavosaur 1.0.9.0 [19-11-2013]

Согласен прога хорошая , но как в ней нарезать куски ?
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Витя про Wavosaur 1.0.8.0 [22-05-2013]

Программа хорошая, да если бы не одно НО - она не умеет работать с аудиомассивами общим объемом больше 1 часа продолжительности записи (в WAV 16 вит 44.1 КГц)Я занимаюсь созданием архива радиопередач, и иногда приходится работать с такими объемами аудиофайла и даже большими. Самое обидное то, что если мы перешагиваем, при записи 1 час времени, то вся запись стирается и мы видим лишь пустое окошео:(...
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Жека про Wavosaur 1.0.8.0 [07-01-2013]

Подскажите пжлста, как в этой проге изменять качество звучания аудио файлов ? Т.е. как изменять килобиты ?
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