Wavosaur 1.3.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 306 Кб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (12) Оцените программу!

4.44 из 5, всего оценок - 25 Рейтинг программы - 4.44 из 5

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5 Wavosaur - небольшой бесплатный звуковой редактор. С помощью программы можно анализировать, записывать, конвертировать и редактировать аудио (обрезать, вырезать и вставлять куски, накладывать фильтры и эффекты и др.). Wavosaur поддерживает VST плагины, звуковые карты, работающие с ASIO драйверами, работает с многоканальным звуком, а также позволяет совершать обработку звука в реальном времени.



Основные возможности программы Wavosaur: Возможность работы с большим количеством файлов в одной сессии;

Поддержка файлов WAV, MP3, AIF, AIFF, Ogg Vorbis;

Наличие всех стандартных функций редактирования звука (вырезать, копировать, вставить, обрезать, удалить и др.);

Множество параметров обработки;

Точное представление сигнала;

Пакетная обработка файлов;

Аудио маршрутизация;

Поддержка многоканального звука;

Частотная дискретизации до 192 кГц, с разрядностью до 64 бит;

Возможность записи с линейного входа звуковой карты и микрофона;

Обработка звука в реальном времени;

Экспорт MP3 (поддержка Lame Encoder);

Поддержка VST плагинов;

Загрузка и последующее сохранение пресетов для VST эффектов;

Подробная статистика для каждого канала (RMS мощность и др.);

Частотный анализ;

Мониторинг частотных характеристик звука на входе и выходе, в режиме реального времени. Что нового в Wavosaur 1.3.0.0?

Добавлена 64-битная версия программы

Исправлены ошибки Скриншоты Wavosaur: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 23 668 Разработчик Wavosaur Последнее обновление 27.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы аудио Отзывы о программе Wavosaur A1iv Хорошая программа. Работаю с wav, редактирую звук: изменяю частоту, громкость, накладываю шум отдельной дорожкой, обрезаю лишнее. Есть там также подавление шумов и др. эффекты. А главное - бесплатна, и на русском у меня.

1 | 1 | Ответить Vlad Ужас! Запустил прогу, вроде все нормально было. А когда открыл мр3 все зависло, комп ни на что не реагировал. Пришлось нажать кнопку перезагрузки. При включении он как-то странно пикнул, но включился и работает. Тьфу-тьфу-тьфу.

1 | | Ответить Ян Согласен прога хорошая , но как в ней нарезать куски ?

| | Ответить Витя Программа хорошая, да если бы не одно НО - она не умеет работать с аудиомассивами общим объемом больше 1 часа продолжительности записи (в WAV 16 вит 44.1 КГц)Я занимаюсь созданием архива радиопередач, и иногда приходится работать с такими объемами аудиофайла и даже большими. Самое обидное то, что если мы перешагиваем, при записи 1 час времени, то вся запись стирается и мы видим лишь пустое окошео:(...

| | Ответить Жека Подскажите пжлста, как в этой проге изменять качество звучания аудио файлов ? Т.е. как изменять килобиты ?

| | Ответить Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости