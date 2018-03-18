WinStars для Windows

WinStars 2.0 / 3.0.21 beta

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Описание WinStars 2.0 / 3.0.21 betaОписание   Скачать WinStars 2.0 / 3.0.21 betaСКАЧАТЬ (275,33 Мб) Скриншоты WinStars 2.0 / 3.0.21 betaСкриншоты (9)   Статистика WinStars 2.0 / 3.0.21 betaСтатистика   Отзывы о WinStars 2.0 / 3.0.21 betaОтзывы (3)  
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4.86 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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WinStars - программа, которая при помощи новейших 3D-технологий, поможет совершить очень реалистичную и увлекательную экскурсию по нашей Солнечной системе. С помощью нее Вы сможете определить теперешнее местоположение автоматических зондов Voyager 1 и Voyager 2, запущенных в космос для определения границ Солнечной системы еще в 1977 году, а также рассмотреть детальные изображения небесных тел с различных ракурсов.

Основные возможности программы:

  • Подробная база данных о 2 500 000 звездах;
  • Каталог 10 000 туманностей, галактик и звездных скоплений;
  • Регулируемое направление наблюдения;
  • Расчет астрономических явлений, видимых с наблюдательного пункта на Земле;
  • Подробная информация о каждом объекте;
  • Расчет позиций основных спутников Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, комет и астероидов;
  • План небесного экватора, эклиптики и сетка азимутальных и экваториальных координат;
  • 3D-отображение планетарных орбит;
  • Большой выбор телескопов;
  • Автоматическое обновление программы и ее компонентов.
Скриншоты WinStars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
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Отзывы о программе WinStars

Константин про WinStars 2.0.79 R3 [05-01-2017]

Замечательная познавательная программа! Ставил для внуков, но и сам смотрю с ними с удовольствием!
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Alex про WinStars 2.0.79 R1 [30-10-2012]

имею первую версию.программа замечательная.и правда что первая - мобильная.сейчас установлю вторую
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Freddy про WinStars 2.0.79 R1 [13-09-2011]

1-я версия могла копироваться и запускаться из любой директории (по сути - флэш-версия). Вторая уже таких фокусов не позволяет...
До многих планетариев (про Стеллариум промолчу) не дотягивает, но остается любимой
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