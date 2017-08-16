SiteSucker 2.0.1 для Mac SiteSucker – полезная программа для Mac OS предназначенная для закачки сайтов на жесткий диск. Достаточно ввести URL и указать папку, в которой будут храниться все iGetter 2.9 для Mac iGetter - менеджер закачек файлов из Интернета для Mac OS. iGetter позволяет возобновлять прерванные закачки при подключении к интернету, помогает организовать Folx 2.0 для Mac Folx - отличный бесплатный менеджер закачек и торрент клиент для Mac OS X. Позволяет скачивать файлы на большой скорости сразу в несколько потоков, автоматически

YouTube Downloader+ 1.8 для Mac YouTube Downloader+ - утилита простая, но свою работу выполняет хорошо и быстро, а именно - скачивает указанные вами ролики с сервиса youtube в указанную папку Tomato Torrent 1.5.1 для Mac Tomato Torrent – менеджер закачек файлов для Mac OS в файлообменных сетях Torrent Uplet 1.3.192 Uplet - простая и полезная программа, которая поможет вам загружать фотографии в ваш аккаунт Instagram прямо с компьютера в оригинальном разрешении и качестве. Перед