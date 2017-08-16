Folx для Mac

Folx 5.2 для Mac

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Описание Folx 5.2 для MacОписание   Скачать Folx 5.2 для MacСКАЧАТЬ (32,71 Мб) Скриншоты Folx 5.2 для MacСкриншоты (13)   Статистика Folx 5.2 для MacСтатистика   Отзывы о Folx 5.2 для MacОтзывы (0)  
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Folx- бесплатный менеджер закачек для Mac OS X.  Он позволяет скачивать  файлы на большой скорости сразу в несколько потоков, автоматически восстанавливать прерванную загрузку, контролировать скорость закачки и многое другое. Более того Folx - это еще и удобный бесплатный торрент клиент для закачки и создания торрент файлов.

Менеджер загрузок Folx использует удобную систему добавления тегов к скачанным файлам. Вы можете присвоить одному файлу несколько тегов и Folx разместит ярлык к этому файлу сразу в несколько папок в соответствии с указанными тегами.  Теперь, для того, чтобы найти когда-то скачанный файл вам не придется вспоминать его название и искать по всем папкам на компьютере. Достаточно просто выбрать один из тегов, которым Вы могли его отметить, и Folx тут же его покажет.

Folx представлен в двух версиях - бесплатной, с набором функций для скачивания обычных файлов и торрент файлов и платной версии, с расширенным функционалом.

PRO версия Folx позволяет задавать закачку файлов по расписанию, регулировать скорость загрузки в автоматическом режиме для  наиболее эффективного распределения трафика по выделенному Internet- каналу, разбивать закачку на 2 потока и более для значительного увеличения скорости загрузки. Торрент клиент Folx  в PRO версии предоставляет дополнительную возможность поиска торрент файлов непосредственно из приложения. Вам не нужно будет искать интересующий Вас файл на каждом торрент трекере отдельно - достаточно ввести интересующий запрос в Folx и он сам найдет соответствующие торренты.

Скриншоты Folx:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Файловый обмен
 Программа Folx отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Folx

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