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Русская Рыбалка для Windows

Русская Рыбалка 3.9.9.31 Норвегия

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Описание Русская Рыбалка 3.9.9.31 НорвегияОписание   Скачать Русская Рыбалка 3.9.9.31 НорвегияСКАЧАТЬ (476,51 Мб) Скриншоты Русская Рыбалка 3.9.9.31 НорвегияСкриншоты (8)   Статистика Русская Рыбалка 3.9.9.31 НорвегияСтатистика   Отзывы о Русская Рыбалка 3.9.9.31 НорвегияОтзывы (113)  
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4.37 из 5, всего оценок - 967
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Русская Рыбалка 3 - продолжение популярнейшего симулятора рыбалки Русская Рыбалка 1.6. В основе игры несколько составляющих – и природа, и немного экономики, и дух соревнования.

Новые водоемы и турниры, новая рыба и оптимизация игровых процессов, новые игровые аксессуары и возможность апгрейда существующих. Множество новых особенностей и сюрпризов. Процесс рыбалки не приближен к реальности, он просто реален. Вы можете наслаждаться красотами природы, не опасаясь, что вас кто-то потревожит. А если вдруг захочется разделить с кем-то радость от пойманного трофея, к вашим услугам он-лайн режим, в котором вы сможете оценить значимость своего торофея, да и просто пообщаться с близкими по духу людьми.

Обратите внимание!
Все достижения игроков в предыдущих версиях сохраняются. Скачать игру можно совершенно бесплатно, получив неограниченный доступ к одиночному режиму игры. Для онлайн-игры необходимо зарегистрироваться.

Что нового в Русская Рыбалка 3.9.9.31 Норвегия?
  • Три новых водоема: Лофотенские острова, Акадия и Миссисипи
  • 78 новых видов рыб
  • Два новых квеста-коллекции
  • Квест Норвежский промысел
  • Новые турниры и задания
  • Новые удилища, катушки и аксессуары
  • Индейские сокровища и другие интересные находки
Скриншоты Русская Рыбалка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 217 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
 Программа Русская Рыбалка отмечена редакцией SoftPortal.com
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Русская Рыбалка 3.9.9.31 Норвегия

Русская Рыбалка 3 - продолжение популярнейшего симулятора рыбалки Русская Рыбалка 1.6. В основе игры несколько составляющих – и природа, и немного экономики, и дух

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Отзывы о программе Русская Рыбалка

сергей про Русская Рыбалка 3.9.9.24 Огненная земля [17-03-2018]

почитал комменты - прозрел
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yura про Русская Рыбалка 3.9.9.24 Огненная земля [09-03-2018]

суппорт просто подонки неугодных убирают
в игре с первого дня
после моей жалобы на зависания серверов и потлери 90 000 000 лям тупо сказали у меня интернет дерьмовый,
когда я сделал скрин теста интернета 200 на 200 5 мск
начали нести чушь.

спустя пару недель купил ремпакет и починил удочку новую купленную за реал

он не починил я снова пожаловался сказали моя проблема

вчера выдало сент,ошибку и я потерял покупку я отправил лог ошибки и потребовал вернуть потери дали блок


я не советую ни кому играть в эту игру
там просто от мазки и суппорт скурвился
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миша про Русская Рыбалка 3.9.9.24 Огненная земля [13-12-2017]

Фсем привет!!!!играю в РРуже много лет.С каждым годом игра все хуже и хуже!а вот причина в такой игре-это ..сами разработчики зажрались,все им деньги подавай!!!игрок полностью бесправен,игра длиться 8-10 часов,установлены нормы вылова как рыбы так и неживки,квесты-непроходимы,туры практически..куплены короче игра по принципу..нет денег-нет рыбы!!!о самих разработчиках-эьо отдельная тема позже..а главное никто нехочет ничего менять от этого игра толко хуже уже не раз задумывался об ужоде из игры.держит только команда да и жалко потраченных на игру 9 лет.если идальше так будет то точно уйду нахрен ищ этой игры..если нужны примеры то их сколько хочешь..написал сумбурно под впечатлением от тура но позже еще добавлюю!!!!
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миша про Русская Рыбалка 3.9.9.24 Огненная земля [11-10-2017]

хорошая игра 3.99 играйте
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Михаил про Русская Рыбалка 3.9.9.24 Огненная земля [05-07-2017]

Игра не для тупых адекватна,все там зарабатывается спокойно на дорогие снасти—не за лопат,но кто сказал что будет быстро и легко и самое главное быстро для рукокрылые, которые не шарят как это делать правильно
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