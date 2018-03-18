Русская Рыбалка 3 - продолжение популярнейшего симулятора рыбалки Русская Рыбалка 1.6. В основе игры несколько составляющих – и природа, и немного экономики, и дух соревнования. Новые водоемы и турниры, новая рыба и оптимизация игровых процессов, новые игровые аксессуары и возможность апгрейда существующих. Множество новых особенностей и сюрпризов. Процесс рыбалки не приближен к реальности, он просто реален. Вы можете наслаждаться красотами природы, не опасаясь, что вас кто-то потревожит. А если вдруг захочется разделить с кем-то радость от пойманного трофея, к вашим услугам он-лайн режим, в котором вы сможете оценить значимость своего торофея, да и просто пообщаться с близкими по духу людьми. Обратите внимание! Все достижения игроков в предыдущих версиях сохраняются. Скачать игру можно совершенно бесплатно, получив неограниченный доступ к одиночному режиму игры. Для онлайн-игры необходимо зарегистрироваться.

Отзывы о программе Русская Рыбалка сергей почитал комменты - прозрел

| | Ответить yura суппорт просто подонки неугодных убирают

в игре с первого дня

после моей жалобы на зависания серверов и потлери 90 000 000 лям тупо сказали у меня интернет дерьмовый,

когда я сделал скрин теста интернета 200 на 200 5 мск

начали нести чушь.



спустя пару недель купил ремпакет и починил удочку новую купленную за реал



он не починил я снова пожаловался сказали моя проблема



вчера выдало сент,ошибку и я потерял покупку я отправил лог ошибки и потребовал вернуть потери дали блок





я не советую ни кому играть в эту игру

там просто от мазки и суппорт скурвился

| | Ответить миша Фсем привет!!!!играю в РРуже много лет.С каждым годом игра все хуже и хуже!а вот причина в такой игре-это ..сами разработчики зажрались,все им деньги подавай!!!игрок полностью бесправен,игра длиться 8-10 часов,установлены нормы вылова как рыбы так и неживки,квесты-непроходимы,туры практически..куплены короче игра по принципу..нет денег-нет рыбы!!!о самих разработчиках-эьо отдельная тема позже..а главное никто нехочет ничего менять от этого игра толко хуже уже не раз задумывался об ужоде из игры.держит только команда да и жалко потраченных на игру 9 лет.если идальше так будет то точно уйду нахрен ищ этой игры..если нужны примеры то их сколько хочешь..написал сумбурно под впечатлением от тура но позже еще добавлюю!!!!

2 | | Ответить миша хорошая игра 3.99 играйте

| 4 | Ответить Михаил Игра не для тупых адекватна,все там зарабатывается спокойно на дорогие снасти—не за лопат,но кто сказал что будет быстро и легко и самое главное быстро для рукокрылые, которые не шарят как это делать правильно

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