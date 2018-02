Оцените программу!

5 Регистрация заявок IT - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.



Основные возможности приложения: Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)

3 уровня описания заявок

Редактируемая база знаний

Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю

Авторизация

Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок

Уведомление по e-mail

Возможность отправлять файлы

Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам

Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день

Отправка мгновенных сообщений активным клиентам

Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки

4 типа пользователей программы. Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты

Что нового в Регистрация заявок IT 6.3.1?

добавлен значок скрепки на значке конверта для заявки, к которой прикреплен файл;

добавлена опция, которая позволяет уведомлять клиента об изменении статуса заявки;

добавлена опция, которая требует обязательного подробного описания заявки клиентом;

изменения в интерфейсе. В модуле "Клиент" изменен процесс выбора приоритета заявки;

изменения в установке обновлений для клиентов и администраторов. Были убраны лишние диалоговые окна для более "тихого" обновления;

изменения в требованиях установки модулей "Клиент" и "Администратор". Установка теперь может выполняться под обычным пользователем;

исправлена ошибка сортировки данных справочников в модуле "Администратор";

исправлены другие мелкие ошибки.