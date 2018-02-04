Регистрация заявок IT - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.
Основные возможности приложения:
Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)
3 уровня описания заявок
Редактируемая база знаний
Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю
Авторизация
Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок
Уведомление по e-mail
Возможность отправлять файлы
Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам
Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день
Отправка мгновенных сообщений активным клиентам
Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки
4 типа пользователей программы.
Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки
Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус
Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание
Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты
Что нового в Регистрация заявок IT 6.3.1?
добавлен значок скрепки на значке конверта для заявки, к которой прикреплен файл;
добавлена опция, которая позволяет уведомлять клиента об изменении статуса заявки;
добавлена опция, которая требует обязательного подробного описания заявки клиентом;
изменения в интерфейсе. В модуле "Клиент" изменен процесс выбора приоритета заявки;
изменения в установке обновлений для клиентов и администраторов. Были убраны лишние диалоговые окна для более "тихого" обновления;
изменения в требованиях установки модулей "Клиент" и "Администратор". Установка теперь может выполняться под обычным пользователем;
исправлена ошибка сортировки данных справочников в модуле "Администратор";