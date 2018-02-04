Программы для Windows » Сети » Администрирование » Регистрация заявок IT 6.3.1
Регистрация заявок IT для Windows

Регистрация заявок IT 6.3.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Регистрация заявок IT 6.3.1Описание   Скачать Регистрация заявок IT 6.3.1СКАЧАТЬ (26,99 Мб) Скриншоты Регистрация заявок IT 6.3.1Скриншоты (8)   Статистика Регистрация заявок IT 6.3.1Статистика   Отзывы о Регистрация заявок IT 6.3.1Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.16 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Регистрация заявок IT - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.

Основные возможности приложения:

  • Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)
  • 3 уровня описания заявок
  • Редактируемая база знаний
  • Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю
  • Авторизация
  • Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок
  • Уведомление по e-mail
  • Возможность отправлять файлы
  • Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам
  • Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день
  • Отправка мгновенных сообщений активным клиентам
  • Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки
  • 4 типа пользователей программы.
    • Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки
    • Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус
    • Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание
    • Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты
Что нового в Регистрация заявок IT 6.3.1?
  • добавлен значок скрепки на значке конверта для заявки, к которой прикреплен файл;
  • добавлена опция, которая позволяет уведомлять клиента об изменении статуса заявки;
  • добавлена опция, которая требует обязательного подробного описания заявки клиентом;
  • изменения в интерфейсе. В модуле "Клиент" изменен процесс выбора приоритета заявки;
  • изменения в установке обновлений для клиентов и администраторов. Были убраны лишние диалоговые окна для более "тихого" обновления;
  • изменения в требованиях установки модулей "Клиент" и "Администратор". Установка теперь может выполняться под обычным пользователем;
  • исправлена ошибка сортировки данных справочников в модуле "Администратор";
  • исправлены другие мелкие ошибки.
Скриншоты Регистрация заявок IT:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4400 руб.
Ограничение в работе программы25 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Администрирование"
 

NetBalancer 9.11.3

NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или

IP-Tools 2.70

IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном

WakeMeOnLan 1.82

WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)

TeamViewer 13.0.6447

TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием

Radmin 3.5.2.1

Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких

Удаленный рабочий стол Chrome 1.6.1180.51

Удаленный рабочий стол Chrome - простое и удобное дополнение к браузеру Google Chrome, которое позволяет осуществлять доступ к удаленному рабочему столу через

скачать Adguard

Отзывы о программе Регистрация заявок IT

Антон про Регистрация заявок LAN 2.8.1 [20-07-2011]

В этой программе хорошо реализована функция как заявок, так и задач. Актуально, когда нужно назначать исполнителям различные задачи с привязкой к заявкам. Соответственно есть контроль.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 