Регистрация заявок LAN - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.
Основные возможности "Регистрация заявок LAN":
Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)
3 уровня описания заявок
Редактируемая база знаний
Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю
Авторизация
Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок
Уведомление по e-mail
Возможность отправлять файлы
Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам
Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день
Отправка мгновенных сообщений активным клиентам
Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки
4 типа пользователей программы.
Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки
Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус
Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание
Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты
Что нового в Регистрация заявок LAN 5.7.1?
добавлена функция, которая позволяет исполнителю указывать приблизительное время выполнения заявки. Эта информация видна клиенту;
добавлена возможность отправки уведомления о заявке по e-mail тому исполнителю, кого выбрал клиент при отправке заявки (при использовании функции выбора исполнителя клиентом);
изменения в списке исполнителей в окне обработки заявок. В список теперь не попадают наблюдатели;