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Регистрация заявок LAN для Windows

Регистрация заявок LAN 5.7.1

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Описание Регистрация заявок LAN 5.7.1Описание   Скачать Регистрация заявок LAN 5.7.1СКАЧАТЬ (26,08 Мб) Скриншоты Регистрация заявок LAN 5.7.1Скриншоты (8)   Статистика Регистрация заявок LAN 5.7.1Статистика   Отзывы о Регистрация заявок LAN 5.7.1Отзывы (1)  
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4.16 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Регистрация заявок LAN - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.

Основные возможности "Регистрация заявок LAN":

  • Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)
  • 3 уровня описания заявок
  • Редактируемая база знаний
  • Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю
  • Авторизация
  • Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок
  • Уведомление по e-mail
  • Возможность отправлять файлы
  • Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам
  • Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день
  • Отправка мгновенных сообщений активным клиентам
  • Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки
  • 4 типа пользователей программы.
    • Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки
    • Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус
    • Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание
    • Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты
Что нового в Регистрация заявок LAN 5.7.1?
  • добавлена функция, которая позволяет исполнителю указывать приблизительное время выполнения заявки. Эта информация видна клиенту;
  • добавлена возможность отправки уведомления о заявке по e-mail тому исполнителю, кого выбрал клиент при отправке заявки (при использовании функции выбора исполнителя клиентом);
  • изменения в списке исполнителей в окне обработки заявок. В список теперь не попадают наблюдатели;
  • исправлены другие мелкие ошибки.
Скриншоты Регистрация заявок LAN:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 560 руб.
Ограничение в работе программы25 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 304
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг
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Отзывы о программе Регистрация заявок LAN

Антон про Регистрация заявок LAN 2.8.1 [20-07-2011]

В этой программе хорошо реализована функция как заявок, так и задач. Актуально, когда нужно назначать исполнителям различные задачи с привязкой к заявкам. Соответственно есть контроль.
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