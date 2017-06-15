Регистрация заявок LAN 5.7.1 Описание СКАЧАТЬ ( 26,08 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.16 из 5, всего оценок - 19 Рейтинг программы - 4.16 из 5

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5 Регистрация заявок LAN - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.



Основные возможности "Регистрация заявок LAN": Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)

3 уровня описания заявок

Редактируемая база знаний

Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю

Авторизация

Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок

Уведомление по e-mail

Возможность отправлять файлы

Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам

Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день

Отправка мгновенных сообщений активным клиентам

Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки

4 типа пользователей программы. Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты

Что нового в Регистрация заявок LAN 5.7.1?

добавлена функция, которая позволяет исполнителю указывать приблизительное время выполнения заявки. Эта информация видна клиенту;

добавлена возможность отправки уведомления о заявке по e-mail тому исполнителю, кого выбрал клиент при отправке заявки (при использовании функции выбора исполнителя клиентом);

изменения в списке исполнителей в окне обработки заявок. В список теперь не попадают наблюдатели;

исправлены другие мелкие ошибки. Скриншоты Регистрация заявок LAN: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 560 руб. Ограничение в работе программы 25 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 3 304 Разработчик ЭндиСофт Последнее обновление 15.06.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Администрирование - Мониторинг ТОП-сегодня раздела "Администрирование" NetBalancer 9.9.6 NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или Radmin 3.5 Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких AnyDesk 3.2.5 AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам, TeamViewer 12.0.78313 TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием IP-Tools 2.58 IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном LanSpy 2.0.0.155 LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере Отзывы о программе Регистрация заявок LAN Антон В этой программе хорошо реализована функция как заявок, так и задач. Актуально, когда нужно назначать исполнителям различные задачи с привязкой к заявкам. Соответственно есть контроль.

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