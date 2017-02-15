Memory Booster Lite — в состав приложения входят инструменты для оптимизации работы вашего устройства. Список доступных инструментов:
- Монитор использования ОЗУ в режиме онлайн.
- Менеджер задач.
- Очиститель кэша и внутренней памяти от ненужных системных файлов.
- Списки исключений и доверенных программ.
- Информация о системе.
Пользоваться приложением можно не запуская его. Используйте виджет и иконку на панели уведомлений, что бы мониторить информацию о памяти и оптимизировать работу девайса. В случае нехватки памяти программа оповестит пользователя отдельным уведомлением.