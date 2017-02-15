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4.79 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.79 из 5

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5 Memory Booster Lite — в состав приложения входят инструменты для оптимизации работы вашего устройства. Список доступных инструментов: Монитор использования ОЗУ в режиме онлайн.

Менеджер задач.

Очиститель кэша и внутренней памяти от ненужных системных файлов.

Списки исключений и доверенных программ.

Информация о системе. Пользоваться приложением можно не запуская его. Используйте виджет и иконку на панели уведомлений, что бы мониторить информацию о памяти и оптимизировать работу девайса. В случае нехватки памяти программа оповестит пользователя отдельным уведомлением.