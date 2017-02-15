Программы для Android » Система » другое » Memory Booster Lite 7.0.9 для Android
Memory Booster Lite для Android

Memory Booster Lite 7.0.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Memory Booster Lite 7.0.9 для AndroidОписание   Скачать Memory Booster Lite 7.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,75 Мб) Скриншоты Memory Booster Lite 7.0.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Memory Booster Lite 7.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Memory Booster Lite 7.0.9 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.79 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Memory Booster Lite — в состав приложения входят инструменты для оптимизации работы вашего устройства. Список доступных инструментов:

  • Монитор использования ОЗУ в режиме онлайн.
  • Менеджер задач.
  • Очиститель кэша и внутренней памяти от ненужных системных файлов.
  • Списки исключений и доверенных программ.
  • Информация о системе.

Пользоваться приложением можно не запуская его. Используйте виджет и иконку на панели уведомлений, что бы мониторить информацию о памяти и оптимизировать работу девайса. В случае нехватки памяти программа оповестит пользователя отдельным уведомлением. 

Скриншоты Memory Booster Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Memory Booster Lite

lukas про Memory Booster Lite 4.3 для Android [19-07-2012]

отличная прога, неплохой помошник .
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

MyScore

FBReader

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

World of Tanks Blitz

Avast Mobile Security & Antivirus

AIMP

X-plore

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

 
 