UltraVNC для Windows

UltraVNC 1.2.2.1

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Описание UltraVNC 1.2.2.1Описание   Скачать UltraVNC 1.2.2.1СКАЧАТЬ (3,03 Мб) Скриншоты UltraVNC 1.2.2.1Скриншоты (3)   Статистика UltraVNC 1.2.2.1Статистика   Отзывы о UltraVNC 1.2.2.1Отзывы (1)  
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4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным компьютером через Интернет или локальную сеть, передавая изображение удаленного Рабочего стола на компьютер, с которого осуществляется подключение. Для управления удаленным компьютером используется мышь и клавиатура. Для установки подключения не нужно предпринимать никаких сложных действий на удаленном компьютере, достаточно ввести логин и пароль. Содержит модуль Java Viewer, который позволяет получить доступ к компьютеру, используя простой Web-браузер, поддерживающий Java. Все функции, выполняемые программой, доступны совершенно бесплатно и без всяких ограничений.

Возможности UltraVNC легко расширяются установкой дополнений, что позволяет, например, зашифровывать передаваемые данные, увеличивать скорость передачи информации и производить авторизацию подключений, используя встроенные средства авторизации пользователей операционной системы. С помощью UltraVNC можно управлять удаленным компьютером в оконном или полноэкранном режиме, изменять количество цветов в клиентском окне, передавать файлы или отсылать сообщения при помощи встроенного чата. При работе в оконном режиме в верхней части программы-клиента отображается удобная панель с кнопками, при помощи которых можно быстро выполнять наиболее часто используемые действия. Еще одной удобной функцией является блокирование клавиатуры, мыши и монитора ПК при подключении.

Что нового в UltraVNC 1.2.2.1?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты UltraVNC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 34 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе UltraVNC

NG256 про UltraVNC 1.0.9.4 [19-03-2011]

Из бесплатных прожек самая толковая, пожалуй.
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