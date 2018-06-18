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5 UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным компьютером через Интернет или локальную сеть, передавая изображение удаленного Рабочего стола на компьютер, с которого осуществляется подключение. Для управления удаленным компьютером используется мышь и клавиатура. Для установки подключения не нужно предпринимать никаких сложных действий на удаленном компьютере, достаточно ввести логин и пароль. Содержит модуль Java Viewer, который позволяет получить доступ к компьютеру, используя простой Web-браузер, поддерживающий Java. Все функции, выполняемые программой, доступны совершенно бесплатно и без всяких ограничений.



Возможности UltraVNC легко расширяются установкой дополнений, что позволяет, например, зашифровывать передаваемые данные, увеличивать скорость передачи информации и производить авторизацию подключений, используя встроенные средства авторизации пользователей операционной системы. С помощью UltraVNC можно управлять удаленным компьютером в оконном или полноэкранном режиме, изменять количество цветов в клиентском окне, передавать файлы или отсылать сообщения при помощи встроенного чата. При работе в оконном режиме в верхней части программы-клиента отображается удобная панель с кнопками, при помощи которых можно быстро выполнять наиболее часто используемые действия. Еще одной удобной функцией является блокирование клавиатуры, мыши и монитора ПК при подключении. Что нового в UltraVNC 1.2.2.1?

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