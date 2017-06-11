Оцените программу!

4.84 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 4.84 из 5

1

2

3

4

5 Remote Manipulator System (RMan) - программа для удаленного администрирования компьютеров. Идеально подходит как для работы внутри корпорации, так и для работы через Интернет. Доступно более десяти режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. RMan предоставляет системному администратору один из самых широких функционалов среди продуктов удаленного администрирования компьютеров. Функционал можно разделить на несколько категорий: режимы соединения, дополнительные уникальные возможности внутри режимов, набор встроенных утилит.



Основные возможности: Благодаря уникальной технологии захвата программа обеспечивает управление удаленным рабочим столом в режиме реального времени - без задержек.

Продукт отвечает самым современным стандартам безопасности. Все данные, передаваемые по сети шифруются (RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом). На стороне сервера можно включить IP-фильтр и выбрать нужный сетевой интерфейс. Есть защита от подбора пароля и DDoS атак. Доступны две системы авторизации — авторизация на основе пароля и авторизация на основе системы безопасности Windows (авторизация NTLM).

Развертывание. Доступно несколько вариантов удаленной установки программы, в т.ч. и автоматическое развертывание в домене, с помощью групповых политик безопасности Active Directory. Имеется возможность самостоятельно настроить MSI дистрибутив.

Мощнейший файловый менеджер с поддержкой докачки, закладками и т.п.

Поддержка мультимониторных систем.

Функция «Обратное соединение» позволяет работать практически в любых сетях, в т.ч. через файрволлы и NAT на стороне сервера.

Возможность организации каскадного соединения серверов (функция «Соединение через»), что позволяет устанавливать соединение с компьютерами из другой подсети.

Инвентаризация. Модуль «Диспетчер устройств» позволяет проводить перепись аппаратного и программного обеспечения парка ПК.

Несколько режимов представления списка соединений, в т.ч. режим представления в виде карты топологии сети.

Благодаря режиму «Запись экрана» можно задать расписание, по которому сервер, полностью автономно, будет «фотографировать» экран.

Имеется встроенный RDP-клиент.

Текстовый чат. Встроенный многопользовательский чат позволяет обмениваться сообщениями как в режиме один на один, так и в режиме конференции. К сообщениям можно прикладывать документы и другие файлы.

Есть возможность блокировать экран и устройства ввода удаленной машины.

Функция Wake-On-LAN позволяет включать удаленный компьютер.

Сканирование подсетей на предмет поиска компьютеров.

«Drag & Drop» (перетаскивание) файлов и папок непосредственно на окно с удаленным рабочим столом и наоборот.

Удаленный диспетчер задач позволяет управлять программами, окнами и службами удаленного компьютера.

Модуль «Удаленная web-камера» позволяет подключаться к устройствам захвата видео (камеры, ТВ-тюнеры и пр.) и аудио (микрофон, микшер и пр.) и передавать с них данные на компьютер администратора с возможностью записи в видео файл.

Широкий выбор режимов соединения. Что нового в Remote Manipulator System 6.6.0.5?

Удобный поиск соединений с подсветкой результатов на Клиенте. Возможен поиск одновременно по всем адресным книгам.

Панель навигации по списку соединений и адресная строка.

Специальный пункт «Все соединения» в дереве соединений, позволяющий, как следует из названия, на одном экране отобразить все соединения всех адресных книг.

Теперь можно указывать область применимости прав для объектов в менеджере адресных книг на Mini Internet-ID сервере. Права могут быть применены, как к самому объекту и его под объектам, так и исключительно к самому объекту или исключительно к его под объектам.

Убран запрос у пользователя о разрешении отправки ID на почту. Вместо этого отображается специальное оповещение.

ID теперь 12-и значные, т.е. в формате 123-456-789-101.

Решена проблема с автоматическим определением статуса для ID соединений.

Множество мелочей.