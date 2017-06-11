Remote Manipulator System (RMan) - программа для удаленного администрирования компьютеров. Идеально подходит как для работы внутри корпорации, так и для работы через Интернет. Доступно более десяти режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д.
RMan предоставляет системному администратору один из самых широких функционалов среди продуктов удаленного администрирования компьютеров. Функционал можно разделить на несколько категорий: режимы соединения, дополнительные уникальные возможности внутри режимов, набор встроенных утилит.
Основные возможности:
Благодаря уникальной технологии захвата программа обеспечивает управление удаленным рабочим столом в режиме реального времени - без задержек.
Продукт отвечает самым современным стандартам безопасности. Все данные, передаваемые по сети шифруются (RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом). На стороне сервера можно включить IP-фильтр и выбрать нужный сетевой интерфейс. Есть защита от подбора пароля и DDoS атак. Доступны две системы авторизации — авторизация на основе пароля и авторизация на основе системы безопасности Windows (авторизация NTLM).
Развертывание. Доступно несколько вариантов удаленной установки программы, в т.ч. и автоматическое развертывание в домене, с помощью групповых политик безопасности Active Directory. Имеется возможность самостоятельно настроить MSI дистрибутив.
Мощнейший файловый менеджер с поддержкой докачки, закладками и т.п.
Поддержка мультимониторных систем.
Функция «Обратное соединение» позволяет работать практически в любых сетях, в т.ч. через файрволлы и NAT на стороне сервера.
Возможность организации каскадного соединения серверов (функция «Соединение через»), что позволяет устанавливать соединение с компьютерами из другой подсети.
Инвентаризация. Модуль «Диспетчер устройств» позволяет проводить перепись аппаратного и программного обеспечения парка ПК.
Несколько режимов представления списка соединений, в т.ч. режим представления в виде карты топологии сети.
Благодаря режиму «Запись экрана» можно задать расписание, по которому сервер, полностью автономно, будет «фотографировать» экран.
Имеется встроенный RDP-клиент.
Текстовый чат. Встроенный многопользовательский чат позволяет обмениваться сообщениями как в режиме один на один, так и в режиме конференции. К сообщениям можно прикладывать документы и другие файлы.
Есть возможность блокировать экран и устройства ввода удаленной машины.
Функция Wake-On-LAN позволяет включать удаленный компьютер.
Сканирование подсетей на предмет поиска компьютеров.
«Drag & Drop» (перетаскивание) файлов и папок непосредственно на окно с удаленным рабочим столом и наоборот.
Удаленный диспетчер задач позволяет управлять программами, окнами и службами удаленного компьютера.
Модуль «Удаленная web-камера» позволяет подключаться к устройствам захвата видео (камеры, ТВ-тюнеры и пр.) и аудио (микрофон, микшер и пр.) и передавать с них данные на компьютер администратора с возможностью записи в видео файл.
Широкий выбор режимов соединения.
Что нового в Remote Manipulator System 6.6.0.5?
Удобный поиск соединений с подсветкой результатов на Клиенте. Возможен поиск одновременно по всем адресным книгам.
Панель навигации по списку соединений и адресная строка.
Специальный пункт «Все соединения» в дереве соединений, позволяющий, как следует из названия, на одном экране отобразить все соединения всех адресных книг.
Теперь можно указывать область применимости прав для объектов в менеджере адресных книг на Mini Internet-ID сервере. Права могут быть применены, как к самому объекту и его под объектам, так и исключительно к самому объекту или исключительно к его под объектам.
Убран запрос у пользователя о разрешении отправки ID на почту. Вместо этого отображается специальное оповещение.
ID теперь 12-и значные, т.е. в формате 123-456-789-101.
Решена проблема с автоматическим определением статуса для ID соединений.
PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты
Отзывы о программе Remote Manipulator System
Влад про Remote Manipulator System 6.5.0.8 [24-03-2017]
Попробовал эту программу
Аммиадмину и тимвьюверу в подметки не годится
Тормозит, постоянно рвет связь, вырвиглазный интерфейс
Передача файлов неработоспособна, папка с сотней файлов открывается час, в конкурентах мгновенно
Неотключаемые hotkeys не дают полноценно работать с клавиатурой (какой идиот до этого додумался???)
Комбинации клавиш ctrl+c, ctrl+v не передаются на хост
По неизвестной причине не работает клавиша printscreen
Буфер обмена не только не синхронизируется автоматом, но еще и кнопки получить/установить буфер, работают через раз
И т.д. и т.п.
Клиент под андроид, это просто нечто :)
Соединяется через раз, в лог выводит что соединился, даже когда не соединился :)
Постоянно и хаотично меняется маштаб и положение картинки хоста
Работа с мышью - феерический дебилизм
Перетаскивать курсор хоста, курсором клиента, с помошью drag&drop, да же и не знаю, какому хм... инопланетянину это пришло в голову :)
Можно сказать, что клиента для андроида нет, то что есть неработоспособно
Любую критику с официального форума, сразу удаляют, ИМХО показатель что разрабам плевать на свое творение и его пользователей
В итоге, единственный плюс, бесплатность на 10 компов
Можно использовать как смотрелку, когда триалы амми и тимвьювера закончились, на больше не способна... | | Ответить
Дмитрий про Remote Manipulator System 6.0.0.4 [07-01-2015]
можно ли незаметно следить за удаленным компьютером?) 13 | 5 | Ответить
Jerboa про Remote Manipulator System 5.5 [08-02-2014]
останусь на Radmin'е лучше, там интерфейс простой с теми же функциями. | 1 | Ответить
Друг про Remote Manipulator System 5.3 [26-02-2013]
Радмин вырубает Aero, поэтому работает быстрее. Если через RMS тоже вырубить Aero - работает быстрее дремучего радмина. | | Ответить
Алексей про Remote Manipulator System 5.3 [19-02-2013]
Заметно "торможение" в режиме управления при открытии других окон, запуске приложений... в сравнении с работой через RAdmin.
OS: Windows 7 x64 (Viewer), Windows Server 2008 (host).
P.S.: возможно из-за использования в RAdminе своего видеодрайвера. А в остальном очень функциональный продукт, много разнообразных фишек. 1 | | Ответить