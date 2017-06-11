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Remote Manipulator System для Windows

Remote Manipulator System 6.6.0.5

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Описание Remote Manipulator System 6.6.0.5Описание   Скачать Remote Manipulator System 6.6.0.5СКАЧАТЬ (19,57 Мб) Скриншоты Remote Manipulator System 6.6.0.5Скриншоты (10)   Статистика Remote Manipulator System 6.6.0.5Статистика   Отзывы о Remote Manipulator System 6.6.0.5Отзывы (7)  
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4.84 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.84 из 5
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Remote Manipulator System (RMan) - программа для удаленного администрирования компьютеров. Идеально подходит как для работы внутри корпорации, так и для работы через Интернет. Доступно более десяти режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д.

RMan предоставляет системному администратору один из самых широких функционалов среди продуктов удаленного администрирования компьютеров. Функционал можно разделить на несколько категорий: режимы соединения, дополнительные уникальные возможности внутри режимов, набор встроенных утилит.

Основные возможности:

  • Благодаря уникальной технологии захвата программа обеспечивает управление удаленным рабочим столом в режиме реального времени - без задержек.
  • Продукт отвечает самым современным стандартам безопасности. Все данные, передаваемые по сети шифруются (RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом). На стороне сервера можно включить IP-фильтр и выбрать нужный сетевой интерфейс. Есть защита от подбора пароля и DDoS атак. Доступны две системы авторизации — авторизация на основе пароля и авторизация на основе системы безопасности Windows (авторизация NTLM).
  • Развертывание. Доступно несколько вариантов удаленной установки программы, в т.ч. и автоматическое развертывание в домене, с помощью групповых политик безопасности Active Directory. Имеется возможность самостоятельно настроить MSI дистрибутив.
  • Мощнейший файловый менеджер с поддержкой докачки, закладками и т.п.
  • Поддержка мультимониторных систем.
  • Функция «Обратное соединение» позволяет работать практически в любых сетях, в т.ч. через файрволлы и NAT на стороне сервера.
  • Возможность организации каскадного соединения серверов (функция «Соединение через»), что позволяет устанавливать соединение с компьютерами из другой подсети.
  • Инвентаризация. Модуль «Диспетчер устройств» позволяет проводить перепись аппаратного и программного обеспечения парка ПК.
  • Несколько режимов представления списка соединений, в т.ч. режим представления в виде карты топологии сети.
  • Благодаря режиму «Запись экрана» можно задать расписание, по которому сервер, полностью автономно, будет «фотографировать» экран.
  • Имеется встроенный RDP-клиент.
  • Текстовый чат. Встроенный многопользовательский чат позволяет обмениваться сообщениями как в режиме один на один, так и в режиме конференции. К сообщениям можно прикладывать документы и другие файлы.
  • Есть возможность блокировать экран и устройства ввода удаленной машины.
  • Функция Wake-On-LAN позволяет включать удаленный компьютер.
  • Сканирование подсетей на предмет поиска компьютеров.
  • «Drag & Drop» (перетаскивание) файлов и папок непосредственно на окно с удаленным рабочим столом и наоборот.
  • Удаленный диспетчер задач позволяет управлять программами, окнами и службами удаленного компьютера.
  • Модуль «Удаленная web-камера» позволяет подключаться к устройствам захвата видео (камеры, ТВ-тюнеры и пр.) и аудио (микрофон, микшер и пр.) и передавать с них данные на компьютер администратора с возможностью записи в видео файл.
  • Широкий выбор режимов соединения.
Что нового в Remote Manipulator System 6.6.0.5?
  • Удобный поиск соединений с подсветкой результатов на Клиенте. Возможен поиск одновременно по всем адресным книгам.
  • Панель навигации по списку соединений и адресная строка.
  • Специальный пункт «Все соединения» в дереве соединений, позволяющий, как следует из названия, на одном экране отобразить все соединения всех адресных книг.
  • Теперь можно указывать область применимости прав для объектов в менеджере адресных книг на Mini Internet-ID сервере. Права могут быть применены, как к самому объекту и его под объектам, так и исключительно к самому объекту или исключительно к его под объектам.
  • Убран запрос у пользователя о разрешении отправки ID на почту. Вместо этого отображается специальное оповещение.
  • ID теперь 12-и значные, т.е. в формате 123-456-789-101.
  • Решена проблема с автоматическим определением статуса для ID соединений.
  • Множество мелочей.
Скриншоты Remote Manipulator System:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 750 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Администрирование
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Отзывы о программе Remote Manipulator System

Влад про Remote Manipulator System 6.5.0.8 [24-03-2017]

Попробовал эту программу
Аммиадмину и тимвьюверу в подметки не годится
Тормозит, постоянно рвет связь, вырвиглазный интерфейс
Передача файлов неработоспособна, папка с сотней файлов открывается час, в конкурентах мгновенно
Неотключаемые hotkeys не дают полноценно работать с клавиатурой (какой идиот до этого додумался???)
Комбинации клавиш ctrl+c, ctrl+v не передаются на хост
По неизвестной причине не работает клавиша printscreen
Буфер обмена не только не синхронизируется автоматом, но еще и кнопки получить/установить буфер, работают через раз
И т.д. и т.п.

Клиент под андроид, это просто нечто :)
Соединяется через раз, в лог выводит что соединился, даже когда не соединился :)
Постоянно и хаотично меняется маштаб и положение картинки хоста
Работа с мышью - феерический дебилизм
Перетаскивать курсор хоста, курсором клиента, с помошью drag&drop, да же и не знаю, какому хм... инопланетянину это пришло в голову :)
Можно сказать, что клиента для андроида нет, то что есть неработоспособно

Любую критику с официального форума, сразу удаляют, ИМХО показатель что разрабам плевать на свое творение и его пользователей
В итоге, единственный плюс, бесплатность на 10 компов
Можно использовать как смотрелку, когда триалы амми и тимвьювера закончились, на больше не способна...
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Дмитрий про Remote Manipulator System 6.0.0.4 [07-01-2015]

можно ли незаметно следить за удаленным компьютером?)
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Jerboa про Remote Manipulator System 5.5 [08-02-2014]

останусь на Radmin'е лучше, там интерфейс простой с теми же функциями.
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Друг про Remote Manipulator System 5.3 [26-02-2013]

Радмин вырубает Aero, поэтому работает быстрее. Если через RMS тоже вырубить Aero - работает быстрее дремучего радмина.
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Алексей про Remote Manipulator System 5.3 [19-02-2013]

Заметно "торможение" в режиме управления при открытии других окон, запуске приложений... в сравнении с работой через RAdmin.
OS: Windows 7 x64 (Viewer), Windows Server 2008 (host).

P.S.: возможно из-за использования в RAdminе своего видеодрайвера. А в остальном очень функциональный продукт, много разнообразных фишек.
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