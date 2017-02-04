WorkTime для Windows

WorkTime 7.22

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Описание WorkTime 7.22Описание   Скачать WorkTime 7.22СКАЧАТЬ (7,33 Мб) Скриншоты WorkTime 7.22Скриншоты (3)   Статистика WorkTime 7.22Статистика   Отзывы о WorkTime 7.22Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WorkTime - программка подсчитывает количество проведенного за компьютером времени за день, неделю, месяц... После запуска эта утилита отслеживает запуск каждой программы и учитывает время ее активности, собирая подробную статистику работы приложения.

Все программы можно сортировать по группам (например, игровые, сетевые, офисные приложения), чтобы определять, каким из них вы отдаете предпочтение. Статистика может быть отображена в виде диаграмм и распечатана. Кроме того, настройки WorkTime позволяют напоминать вам о том, что следовало бы сделать перерыв и немного отдохнуть.

Скриншоты WorkTime:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа

Отзывы о программе WorkTime

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