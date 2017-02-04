WorkTime - программка подсчитывает количество проведенного за компьютером времени за день, неделю, месяц... После запуска эта утилита отслеживает запуск каждой программы и учитывает время ее активности, собирая подробную статистику работы приложения.

Все программы можно сортировать по группам (например, игровые, сетевые, офисные приложения), чтобы определять, каким из них вы отдаете предпочтение. Статистика может быть отображена в виде диаграмм и распечатана. Кроме того, настройки WorkTime позволяют напоминать вам о том, что следовало бы сделать перерыв и немного отдохнуть.