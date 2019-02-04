R-Wipe & Clean - утилита для очистки локальных дисков от различного системного мусора (временные интернет файлы, историю посещенных веб-страниц, Cookie, автозаполняемые формы и пароли, файлы подкачки, список недавно использовавшихся документов, список наиболее используемых компонентов, хранящихся в системном реестре, временные файлы и т.д.), а также сохранения конфиденциальности информации пользователя. Кроме того с помощью R-Wipe & Clean можно удалять следы работы различных приложений и ненужные файлы и папки.
Основные возможности R-Wipe & Clean:
Поддержка браузеров Internet Explorer, Mozilla/Mozilla Firefox, Opera, Safari, Flock, NETSCAPE, AOL, MSN, Google Chrome,SeaMonkey и BT Yahoo;
Удаление информации от работы более чем 300 приложений, включая Microsoft Office 2007;
Очистка системного реестра;
Полное удаление временных интернет файлов, куки, флеш-куки, журналов Java и Microsoft VM;
Очистка форм автозаполнения, истории посещенных страниц, списка открытых файлов, содержимого буфера обмена и др.;
Полное удаление файлов подкачки;
Очистка журнала событий и журнала брандмауэра Windows;
Поддержка файловых систем FAT и NTFS;
Встроенный планировщик;
Интеграция в Windows;
Установка пароля для запуска программы.
Что нового в R-Wipe & Clean 20.0 build 2223?
Добавлены новые возможности, произведения улучшения в работе программы и исправлены ошибки