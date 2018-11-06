HAL для Windows

HAL 1.09.8

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Описание HAL 1.09.8Описание   Скачать HAL 1.09.8СКАЧАТЬ (14,33 Мб) Скриншоты HAL 1.09.8Скриншоты (7)   Статистика HAL 1.09.8Статистика   Отзывы о HAL 1.09.8Отзывы (140)  
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4.74 из 5, всего оценок - 539
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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HAL - поисковик торрентов. Ищет более чем на 40 лучших трекерах. Позволяет качать торренты без рейтинга! Умеет хранить и автоматически вставлять пароли

Возможности:

  • Быстрый, многопоточный поиск
  • Детальная настройка параметров поиска
  • Сортировка результатов по релевантности
  • Загрузка без рейтинга
  • Автообновление
Скриншоты HAL:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 187 639
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен - Поиск информации
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Отзывы о программе HAL

Владимир С.С. про HAL 1.08.283 [10-08-2018]

Спасибо за такую классную работу! Пользуюсь больше года и проблем не было. Пожалуйста подскажите на смартфоне (Андройд 7) Работать будет? Такими девайсами раньше не пользовался. Если вопрос глупый извиняюсь.
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Михаил про HAL 1.08.283 [06-09-2017]

Никаких проблем. Все хорошо работает. Респект разработчикам.
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майя про HAL 1.08.283 [22-05-2017]

Как удалить эту программу
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Дринк в ответ майя про HAL 1.08.283 [22-05-2017]

Программа удаляется стандартными средствами Windows.
Панель управления -> Удаление программы
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alex про HAL 6.1.7603 [12-08-2016]

для win 10?
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sssr про HAL 6.1.7603 [30-10-2015]

на кой она так нужна, если все на нее жалуются
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