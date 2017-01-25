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G DATA Total Protection для Windows

G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN

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Описание G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОписание   Скачать G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСКАЧАТЬ (17,85 Мб) Скриншоты G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСкриншоты (11)   Статистика G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСтатистика   Отзывы о G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОтзывы (2)  
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4.11 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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G DATA Total Protection - набор "все в одном" для эффективного противостояния всем известным вирусам, бэкдорам, троянам, червям и прочим Интернет-угрозам. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в G Data TotalCare реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).

Ключевые особенности Total Protection:

 

  • Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);
  • Встроенный модуль AntiDialer;
  • Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
  • Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);
  • Содержит антивирус, антишпион, антифишинг, антируткит, и файерволл;
  • Функции Родительского контроля;
  • Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;
  • Наличие функций резервного копирования;
  • Тюнинг системы;
  • Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
  • Встроенный планировщик заданий.

 

Что нового в G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
  • Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.
  • Был добавлен менеджер паролей.
  • Появилась возможность размещать резервные копии в облачном хранилище DriveOnWeb. Ваши данные безопасно зашифровываются на серверах, расположенных в Германии. Более того, у вас всегда остается выбор хранить копии в Dropbox или Google Диск.
Скриншоты G DATA Total Protection:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1400 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита

Отзывы о программе G DATA Total Protection

Osaka O.Hara про G Data TotalCare 2013 23.1.0.2 RU / 2014 24.0.2.3 EN [25-12-2013]

Кому как,а мне нравятся антивирусы G Data-какие-то надежные по немецки основательные,как машина Мерседес
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guest про G Data TotalCare 2010 20.2.0.18 [25-01-2011]

А как ее без инета обновить? Али тока on-line?
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