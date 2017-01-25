G DATA Total Protection - набор "все в одном" для эффективного противостояния всем известным вирусам, бэкдорам, троянам, червям и прочим Интернет-угрозам. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в G Data TotalCare реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).
Ключевые особенности Total Protection:
Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);
Встроенный модуль AntiDialer;
Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);
Содержит антивирус, антишпион, антифишинг, антируткит, и файерволл;
Функции Родительского контроля;
Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;
Наличие функций резервного копирования;
Тюнинг системы;
Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
Встроенный планировщик заданий.
Что нового в G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.
Был добавлен менеджер паролей.
Появилась возможность размещать резервные копии в облачном хранилище DriveOnWeb. Ваши данные безопасно зашифровываются на серверах, расположенных в Германии. Более того, у вас всегда остается выбор хранить копии в Dropbox или Google Диск.