G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN Описание СКАЧАТЬ ( 17,85 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

4.11 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.11 из 5

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5 G DATA Total Protection - набор "все в одном" для эффективного противостояния всем известным вирусам, бэкдорам, троянам, червям и прочим Интернет-угрозам. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в G Data TotalCare реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).



Ключевые особенности Total Protection: Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);

Встроенный модуль AntiDialer;

Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);

Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);

Содержит антивирус, антишпион, антифишинг, антируткит, и файерволл;

Функции Родительского контроля;

Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;

Наличие функций резервного копирования;

Тюнинг системы;

Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;

Встроенный планировщик заданий. Что нового в G DATA Total Protection 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?

Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.

Был добавлен менеджер паролей.

Появилась возможность размещать резервные копии в облачном хранилище DriveOnWeb. Ваши данные безопасно зашифровываются на серверах, расположенных в Германии. Более того, у вас всегда остается выбор хранить копии в Dropbox или Google Диск. Скриншоты G DATA Total Protection: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1400 руб. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 847 Разработчик G DATA Software Последнее обновление 25.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Комплексная защита Отзывы о программе G DATA Total Protection Osaka O.Hara Кому как,а мне нравятся антивирусы G Data-какие-то надежные по немецки основательные,как машина Мерседес

| | Ответить guest А как ее без инета обновить? Али тока on-line?

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