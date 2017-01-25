G Data InternetSecurity - набор инструментов для комплексной защиты компьютера от вирусов, сетевых червей, шпионских и троянских программ, хакерских атак, фишинга и других вредоносных программ. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).
Ключевые особенности G Data InternetSecurity:
Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);
Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);
Содержит антивирус, антифишинг, антиспам и персональный брандмауэр;
Функции Родительского контроля;
Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;
Сканирование трафика интернет-пейджеров;
Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
Встроенный планировщик заданий;
Возможность создания загрузочного компакт-диска.
Что нового в G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.
Пр про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [06-10-2015]
Отличный антивирус. Два года у меня на компе. | | Ответить
Vyacheslav про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [04-05-2015]
Лучший антивирус!!! Раньше стоял Касперский, сначала год, потом продлил лицензию ещё на год, но решил попробовать G-Data Total. Очень погравился!!! снёс к херам Каспера не дождавшись окончания лицензии 2 месяца. Теперь всё ОК!! ни глюков, ни вирусов, всем рекомендую!!!! | | Ответить
Максим про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [28-04-2015]
Вопрос. Если ноут слабенький, core i 3, RAM 3 GB,Видеокарта 1GB, сильно будет тормозить? В интернете как будет? | 14 | Ответить
banderas-22 про G Data InternetSecurity 2013 23.1.0.2 RU / 2014 24.0.2.3 EN [22-11-2014]