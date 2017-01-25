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G Data InternetSecurity для Windows

G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN

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Описание G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОписание   Скачать G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСКАЧАТЬ (268,64 Мб) Скриншоты G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСкриншоты (7)   Статистика G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСтатистика   Отзывы о G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОтзывы (29)  
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4.63 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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G Data InternetSecurity - набор инструментов для комплексной защиты компьютера от вирусов, сетевых червей, шпионских и троянских программ, хакерских атак, фишинга и других вредоносных программ. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).

Ключевые особенности G Data InternetSecurity:

 

  • Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);
  • Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
  • Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);
  • Содержит антивирус, антифишинг, антиспам и персональный брандмауэр;
  • Функции Родительского контроля;
  • Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;
  • Сканирование трафика интернет-пейджеров;
  • Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
  • Встроенный планировщик заданий;
  • Возможность создания загрузочного компакт-диска.

 

Что нового в G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
  • Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.
Скриншоты G Data InternetSecurity:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1100 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы - Комплексная защита

Отзывы о программе G Data InternetSecurity

Пр про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [06-10-2015]

Отличный антивирус. Два года у меня на компе.
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Vyacheslav про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [04-05-2015]

Лучший антивирус!!! Раньше стоял Касперский, сначала год, потом продлил лицензию ещё на год, но решил попробовать G-Data Total. Очень погравился!!! снёс к херам Каспера не дождавшись окончания лицензии 2 месяца. Теперь всё ОК!! ни глюков, ни вирусов, всем рекомендую!!!!
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Максим про G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 [28-04-2015]

Вопрос. Если ноут слабенький, core i 3, RAM 3 GB,Видеокарта 1GB, сильно будет тормозить? В интернете как будет?
| 14 | Ответить

banderas-22 про G Data InternetSecurity 2013 23.1.0.2 RU / 2014 24.0.2.3 EN [22-11-2014]

Антивирус № 1 !!!!
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Александр про G Data InternetSecurity 2012 RU [10-06-2013]

Пользуюсь второй год, отличный антивирус, проблем нет..
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