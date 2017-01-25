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5 G Data InternetSecurity - набор инструментов для комплексной защиты компьютера от вирусов, сетевых червей, шпионских и троянских программ, хакерских атак, фишинга и других вредоносных программ. Программа примечательна наличием двух антивирусных движков (KAV и BitDefender), что улучшает детектирование вирусов и других вредоносных программ. Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).



Ключевые особенности G Data InternetSecurity: Наличие двух антивирусных движков (KAV и BitDefender);

Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);

Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), «облачная» технология защиты (cloud security);

Содержит антивирус, антифишинг, антиспам и персональный брандмауэр;

Функции Родительского контроля;

Возможность уничтожения файлов без возможности их восстановления;

Сканирование трафика интернет-пейджеров;

Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;

Встроенный планировщик заданий;

Возможность создания загрузочного компакт-диска. Что нового в G Data InternetSecurity 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?

Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.