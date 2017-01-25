G Data AntiVirus - программа для защиты компьютера от троянов, червей, Аdware, программ-шпионов (Spyware) и других вредоносных объектов. Для обеспечения наибольшего быстродействия и улучшения детектирования вирусов в приложении реализованы два антивирусных движка (Avast и BitDefender). Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).
Ключевые особенности G Data AntiVirus:
Наличие двух антивирусных движков (Avast и BitDefender);
Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
Сканирование архивных и сжатых файлов;
Встроенный модуль RootkitScanner (поиск и обезвреживание программ-руткитов);
Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), "облачная" технология защиты (cloud security);
Сканирование Интернет-контента посещаемых веб-страниц и трафика Интернет-пейджеров;
Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
Защита от фишинга;
Встроенный планировщик заданий;
Возможность создания загрузочного компакт-диска.
Что нового в G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.