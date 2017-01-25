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G Data AntiVirus для Windows

G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN

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Описание G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОписание   Скачать G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСКАЧАТЬ (230,35 Мб) Скриншоты G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСкриншоты (5)   Статистика G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENСтатистика   Отзывы о G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 ENОтзывы (0)  
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4.45 из 5, всего оценок - 11
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G Data AntiVirus - программа для защиты компьютера от троянов, червей, Аdware, программ-шпионов (Spyware) и других вредоносных объектов. Для обеспечения наибольшего быстродействия и улучшения детектирования вирусов в приложении реализованы два антивирусных движка (Avast и BitDefender). Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).

Ключевые особенности G Data AntiVirus:

 

  • Наличие двух антивирусных движков (Avast и BitDefender);
  • Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);
  • Сканирование архивных и сжатых файлов;
  • Встроенный модуль RootkitScanner (поиск и обезвреживание программ-руткитов);
  • Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), "облачная" технология защиты (cloud security);
  • Сканирование Интернет-контента посещаемых веб-страниц и трафика Интернет-пейджеров;
  • Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;
  • Защита от фишинга;
  • Встроенный планировщик заданий;
  • Возможность создания загрузочного компакт-диска.

 

Что нового в G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?
  • Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений.
Скриншоты G Data AntiVirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 900 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 719
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы - Защита данных

Отзывы о программе G Data AntiVirus

Admin

Отзывов о программе G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN пока нет, можете добавить...

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