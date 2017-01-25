G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN Описание СКАЧАТЬ ( 230,35 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 G Data AntiVirus - программа для защиты компьютера от троянов, червей, Аdware, программ-шпионов (Spyware) и других вредоносных объектов. Для обеспечения наибольшего быстродействия и улучшения детектирования вирусов в приложении реализованы два антивирусных движка (Avast и BitDefender). Плюс к этому в антивируснике реализована новая технология OutbreakShield, обнаруживающая неизвестные вирусы при помощи поведенческого анализа (behavior blocking), эвристики (heuristics) и "облачной" технологии защиты (cloud security).



Ключевые особенности G Data AntiVirus: Наличие двух антивирусных движков (Avast и BitDefender);

Самообучаемые методы "отпечатков пальцев" (self-learning fingerprinting) и "белых списков" (white-listing);

Сканирование архивных и сжатых файлов;

Встроенный модуль RootkitScanner (поиск и обезвреживание программ-руткитов);

Новейшие методы для обнаружения неизвестных вирусов (поведенческий анализ (behavior blocking), эвристика (heuristics), "облачная" технология защиты (cloud security);

Сканирование Интернет-контента посещаемых веб-страниц и трафика Интернет-пейджеров;

Антивирусная защита для Outlook, Outlook Express, Exchange, Mozilla, Eudora и других почтовых клиентов, работающих по протоколам POP3 и IMAP;

Защита от фишинга;

Встроенный планировщик заданий;

Возможность создания загрузочного компакт-диска. Что нового в G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN?

Улучшенная комплексная защита от эксплойтов работает параллельно антивирусной защите и защищает компьютер от вредоносных программ, которые пытаются эксплуатировать известные уязвимости операционной системы и установленных приложений. Скриншоты G Data AntiVirus: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 900 руб. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 2 719 Разработчик G DATA Software Последнее обновление 25.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Антишпионы - Защита данных Отзывы о программе G Data AntiVirus Admin Отзывов о программе G Data AntiVirus 2015 25.0.1.2 RU / 2017 25.3.0.1 EN пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости