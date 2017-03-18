StudioLine Photo Basic для Windows

StudioLine Photo Basic 4.2.32

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Описание StudioLine Photo Basic 4.2.32Описание   Скачать StudioLine Photo Basic 4.2.32СКАЧАТЬ (90,23 Мб) Скриншоты StudioLine Photo Basic 4.2.32Скриншоты (10)   Статистика StudioLine Photo Basic 4.2.32Статистика   Отзывы о StudioLine Photo Basic 4.2.32Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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StudioLine Photo Basic - редактор и менеджер цифровых фотографий и других графических изображений. Упорядочивает фотоархив и редактирует параметры фотографий. Имеет интегрированную функцию конвертера формата изображений, а также элементы графического редактора. Поддерживаются стандарт IPTC, читает и редактирует метаданные EXIF, поддержка RAW.

Возможности:

  • Позволяет проводить поиск по базе данных.
  • Импорт изображения со сканера и фотокамеры во всех популярных форматах.
  • Более 30 профессиональных инструментов для работы с изображениями, которые позволят устранить дефекты на цифровых фотографиях.
  • Добавление к изображениям описания.
  • Выставление фотографиям рейтинга.
  • Поддержка компьютеров с двумя мониторами.
  • Можно запустить несколько объектов StudioLine одновременно.
  • Изменение масштабов и размеров.
  • Отправка фотографии по электронной почте.
  • Возможность сделать высококачественные распечатки на принтере.
  • Просмотр в режиме слайд-шоу, в том числе сразу на двух мониторах.
  • Создание и публикация веб-галереи.
  • Копирование на CD/DVD-диски.
  • Модуль автоматических обновлений.

Внимание! Для бесплатного использования StudioLine Photo Basic необходимо на сайте разработчика запросить код активации, который будет выслан на указанный пользователем email.

Скриншоты StudioLine Photo Basic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 8 056
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Редакторы - Фото

Отзывы о программе StudioLine Photo Basic

Kuke про StudioLine Photo Basic 3.70.58 [07-09-2013]

нормальная программа. что от нее требуют делает. ключевые слова можно вводить пакетно. сам юзал. есть только одна особенность с кириллицей не дружит. в остальном заявленные свойства оправдывает на 100%.
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(ерж про StudioLine Photo Basic 3.70.53 [25-01-2013]

Скачали почти 5 тыс раз, а отзывов - 0.
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