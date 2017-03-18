StudioLine Photo Basic - редактор и менеджер цифровых фотографий и других графических изображений. Упорядочивает фотоархив и редактирует параметры фотографий. Имеет интегрированную функцию конвертера формата изображений, а также элементы графического редактора. Поддерживаются стандарт IPTC, читает и редактирует метаданные EXIF, поддержка RAW.



Возможности:

Позволяет проводить поиск по базе данных.

Импорт изображения со сканера и фотокамеры во всех популярных форматах.

Более 30 профессиональных инструментов для работы с изображениями, которые позволят устранить дефекты на цифровых фотографиях.

Добавление к изображениям описания.

Выставление фотографиям рейтинга.

Поддержка компьютеров с двумя мониторами.

Можно запустить несколько объектов StudioLine одновременно.

Изменение масштабов и размеров.

Отправка фотографии по электронной почте.

Возможность сделать высококачественные распечатки на принтере.

Просмотр в режиме слайд-шоу, в том числе сразу на двух мониторах.

Создание и публикация веб-галереи.

Копирование на CD/DVD-диски.

Модуль автоматических обновлений.

Внимание! Для бесплатного использования StudioLine Photo Basic необходимо на сайте разработчика запросить код активации, который будет выслан на указанный пользователем email.