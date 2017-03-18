StudioLine Photo Basic - редактор и менеджер цифровых фотографий и других графических изображений. Упорядочивает фотоархив и редактирует параметры фотографий. Имеет интегрированную функцию конвертера формата изображений, а также элементы графического редактора. Поддерживаются стандарт IPTC, читает и редактирует метаданные EXIF, поддержка RAW.
Возможности:
- Позволяет проводить поиск по базе данных.
- Импорт изображения со сканера и фотокамеры во всех популярных форматах.
- Более 30 профессиональных инструментов для работы с изображениями, которые позволят устранить дефекты на цифровых фотографиях.
- Добавление к изображениям описания.
- Выставление фотографиям рейтинга.
- Поддержка компьютеров с двумя мониторами.
- Можно запустить несколько объектов StudioLine одновременно.
- Изменение масштабов и размеров.
- Отправка фотографии по электронной почте.
- Возможность сделать высококачественные распечатки на принтере.
- Просмотр в режиме слайд-шоу, в том числе сразу на двух мониторах.
- Создание и публикация веб-галереи.
- Копирование на CD/DVD-диски.
- Модуль автоматических обновлений.
Внимание! Для бесплатного использования StudioLine Photo Basic необходимо на сайте разработчика запросить код активации, который будет выслан на указанный пользователем email.