Coollector для Windows

Coollector 4.10.8

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Описание Coollector 4.10.8Описание   Скачать Coollector 4.10.8СКАЧАТЬ (141,08 Мб) Скриншоты Coollector 4.10.8Скриншоты (3)   Статистика Coollector 4.10.8Статистика   Отзывы о Coollector 4.10.8Отзывы (0)  
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2.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.75 из 5
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Coollector - уникальная программа, полезная для любителей кино, которые владеют большой коллекцией фильмов. В ней соединены возможности создания энциклопедии кинофильмов, управления фильмами с помощью удобного видео менеджера и возможность каталогизации фильмов.

Позволяет управлять коллекцией фильмов и добавлять различную информацию о них. Включает огромную энциклопедию кинофильмов, объединенную с базой данных существующих видео (имеется информация о 33,000 фильмах и 68,000 звездах большого экрана). Осуществляет быстрый поиск по каталогу и практически не занимает системных ресурсов.

Особенности:

  • Создание индивидуализированной энциклопедии.
  • Просмотр отмеченных фильмов как: известные, понравившиеся/непонравившиеся, те что у вас есть и т.д.
  • Просмотр данных о фильмах, режиссерох, актерах, и т.д.
  • Возможность приобрести DVD с понравившимся фильмом или фильмами любимого актера, режиссера.
Что нового в Coollector 4.10.8?
  • добавлено 300 новых фильмов и серий
  • улучшены отзывы и рекомендации
  • исправлены ошибки
Скриншоты Coollector:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $12.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 318
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для АТС
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Отзывы о программе Coollector

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