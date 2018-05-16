Coollector - уникальная программа, полезная для любителей кино, которые владеют большой коллекцией фильмов. В ней соединены возможности создания энциклопедии кинофильмов, управления фильмами с помощью удобного видео менеджера и возможность каталогизации фильмов.

Позволяет управлять коллекцией фильмов и добавлять различную информацию о них. Включает огромную энциклопедию кинофильмов, объединенную с базой данных существующих видео (имеется информация о 33,000 фильмах и 68,000 звездах большого экрана). Осуществляет быстрый поиск по каталогу и практически не занимает системных ресурсов.



Особенности: