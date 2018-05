ТОП-сегодня раздела "Программы для АТС" Phone Billing 2.0 Phone Billing - Регистратор телефонных соединений. Программа считывает регистрационные записи передающиеся с Com порта телефонной станции на Com порт компьютера, Callinfo 1.0 Callinfo - система, которая позволяет в автоматическом режиме обзванивать, рассылать факсы и СМС неограниченному числу абонентов через неограниченное число GSM линий Coollector 4.10.8 Coollector - уникальная программа, полезная для любителей кино, которые владеют большой коллекцией фильмов. В ней соединены возможности создания энциклопедии Автопрозвонка 4.10.01 Автопрозвонка - это конструктор речевого диалога c абонентом телефонной сети обладающая богатыми функциональными возможностями. Она позволяет не просто передавать WinTariff 2.07.1 WinTariff - это программа тарификации и учета звонков АТС Panasonic, Samsung, NEC, Siemens, Lucent, Ericsson, Karel. WinTariff позволяет записывать телефонные звонки PsPhone 1.06 PsPhone – полнофункциональная виртуальная АТС, которая отлично подходит как для установки на сервер, так и на локальные компьютеры ваших сотрудников. Присутствуют