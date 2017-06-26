LiteManager Free для Windows

LiteManager Free 4.8.3

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Описание LiteManager Free 4.8.3Описание   Скачать LiteManager Free 4.8.3СКАЧАТЬ (31,68 Мб) Скриншоты LiteManager Free 4.8.3Скриншоты (9)   Статистика LiteManager Free 4.8.3Статистика   Отзывы о LiteManager Free 4.8.3Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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LiteManager Free - бесплатная программа для удаленного управления и администрирования компьютеров, специально разработанная, как для небольших сетей, так и для крупных организаций с большим количеством компьютеров и сложной топологией сети.

Включает все основные функции удаленного доступа к рабочему столу программы LiteManager и предоставляет 30 бесплатных лицензий для удаленного доступа к 30 компьютерам. В бесплатной версии программы ограничены несколько режимов и возможностей, которые имеют специфическую направленность и не требуются большинству пользователей. Работа с удаленным рабочим столом, файловой системой, процессами, сервисами и реестром доступны в бесплатной версии программы.

Ключевые особенности LiteManager:

  • Возможность управления и просмотра рабочего стола удаленного компьютера;
  • Встроенный файловый менеджер;
  • Удаленный диспетчер задач;
  • Поддержка командной строки;
  • Шифрование передаваемых данных при помощи RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом;
  • Возможность удаленного запуска программ;
  • Наличие чата;
  • Встроенный IP фильтр;
  • Обход сетевых экранов и NAT с помощью функции "Обратное соединение"
Что нового в LiteManager Free 4.8.3?
  • Внесены поправки в процесс авторизации. Возможна потеря авторизации на серверах при работе Соединения по ID через Общие сервера, для совместимости включите использования старого протокола NOIP.
Скриншоты LiteManager Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 467
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе LiteManager Free

rafa про LiteManagerFree 4.2.1 [24-11-2010]

Хорошая прога советую
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