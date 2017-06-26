LiteManager Free - бесплатная программа для удаленного управления и администрирования компьютеров, специально разработанная, как для небольших сетей, так и для крупных организаций с большим количеством компьютеров и сложной топологией сети.

Включает все основные функции удаленного доступа к рабочему столу программы LiteManager и предоставляет 30 бесплатных лицензий для удаленного доступа к 30 компьютерам. В бесплатной версии программы ограничены несколько режимов и возможностей, которые имеют специфическую направленность и не требуются большинству пользователей. Работа с удаленным рабочим столом, файловой системой, процессами, сервисами и реестром доступны в бесплатной версии программы.



Ключевые особенности LiteManager: