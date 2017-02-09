Layar — браузер дополненной реальности, позволяющий видеть несуществующие вещи через камеру вашего Android-смартфона. Они накладываются в виде слоев на картинку, получаемую с камеры смартфона. Но это могут быть не только красивые, но бесполезные картинки, но и различные полезности.

При помощи Layar можно быстро узнать местонахождение ближайших банкоматов, магазинов, ресторанов и т.д. Наведя камеру на афишу кинотеатра, вы сможете заказать билет, при чтении газеты или журнала наведите на нее камеру и увидите дополнительный цифровой контент. Более подробно об использовании программы можно узнать на сайте разработчика.