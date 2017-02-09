Layar для Android

Layar 8.5.3 для Android

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Описание Layar 8.5.3 для AndroidОписание   Скачать Layar 8.5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (9,88 Мб) Скриншоты Layar 8.5.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Layar 8.5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Layar 8.5.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.42 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Layar  — браузер дополненной реальности, позволяющий видеть несуществующие вещи через камеру вашего Android-смартфона. Они накладываются в виде слоев на картинку, получаемую с камеры смартфона. Но это могут быть не только красивые, но бесполезные картинки, но и различные полезности.

При помощи Layar можно быстро узнать местонахождение ближайших банкоматов, магазинов, ресторанов и т.д. Наведя камеру на афишу кинотеатра, вы сможете заказать билет, при чтении газеты или журнала наведите на нее камеру и увидите дополнительный цифровой контент. Более подробно об использовании программы можно узнать на сайте разработчика.

Скриншоты Layar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 620
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - другое - другое

Отзывы о программе Layar

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