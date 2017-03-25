Zillya! Internet Security - надежное комплексное решение информационной безопасности. Включает в себя полноценный антивирус со всеми функциями, которые включены в Zillya! Antivirus, а также Брандмауэр уровня приложений и WEB-фильтр (защита HTTP-траффика). Функции Zillya! Internet Security:

Отзывы о программе Zillya! Internet Security alox55 Изначально пользовался бесплатным Авастом, но потом реально достали вирусы. Поставил Каспер пробную версию,но глюки остались, потом Norton, Avira каждый антивирус находил после предыдущего все новые вируса, дальше остановился на Zillya! Internet Security взял пробную версию. Когда срок пробной версии истек, уже думал устанавливать и возвращаться на касперский, но потом думаю проверю свой компютер на вирусы опять разными антивирусами, их было штуки 4. И не один не обнаружил реального вируса, было только подозрение на один из файлов. И я решил остатся на Zillya! Internet Security на платной версии, уже 5 месяцев и все нормально. Цена, качество - все меня устраивает, цена на месяц получается дешевле пачки сигарет, и не нужно потом думать о переустановке системы через какой-то вирус.

1 | | Ответить Владимир За 7 лет ничего не изменилось. Может быть ещё нужно времени столько же?

| 1 | Ответить Анатолій Нормальний антивірус. Користуюсь вже 2 роки, все нормально робить. А якщо ви не хочете прогавити вірус під час завантаження, в налаштуваннях, дії за замовчуванням для вартового при виявлені вірусу ставете видалити. Бо за замовчуванням там стоїть повідомлення. Між іншим, це стосується всіх антивірусів якими я користувався. Можна нічого не міняти, але тоді потрібно сидіти біля монітору й чекити поки антивірус запропонує вам варіанти вирішення проблеми. Атак запустили завантаження і пішли займатися своїми справами.

| | Ответить Pycuk Не так страшен вирус,как его малюют!!!Вирусом многие антивири считают патчи,кряки,так что надо думать ещё и головой,где один антивирь-перестраховщик находит 10вирусов,а другой нет.

| | Ответить Oleg Nazarenko Ставил когда-то, но он мне систему пригружал до ужаса. Увидел новость о бета тестировании и глобальом обновлении. Решил записаться на бета тест, сейчас норм работает, еще и лицензию сами выдали типа для теста.

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