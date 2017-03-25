Zillya! Internet Security для Windows

Zillya! Internet Security 3.0.2230.0

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Описание Zillya! Internet Security 3.0.2230.0Описание   Скачать Zillya! Internet Security 3.0.2230.0СКАЧАТЬ (190,62 Мб) Скриншоты Zillya! Internet Security 3.0.2230.0Скриншоты (8)   Статистика Zillya! Internet Security 3.0.2230.0Статистика   Отзывы о Zillya! Internet Security 3.0.2230.0Отзывы (14)  
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3.19 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 3.19 из 5
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Zillya! Internet Security - надежное комплексное решение информационной безопасности. Включает в себя полноценный антивирус со всеми функциями, которые включены в Zillya! Antivirus, а также Брандмауэр уровня приложений и WEB-фильтр (защита HTTP-траффика).

Функции Zillya! Internet Security:

  • Эффективно находит и обезвреживает любые вирусы, «червяки», «трояны», руткиты, разнообразные паразиты и другие зловредные программы, деятельность которых приводит к сбою компьютера, некорректной работе системы, снижению быстродействия компьютера, потерь или повреждения данных, постоянных системных предупреждений
  • Имеет отдельные программные модули, которые отвечают за обнаружение и обезвреживание шпионских и рекламных программ
  • Защита от несанкционированного доступа к личной информации
  • Функция слежения в режиме реального времени («Сторожевой»)
  • Имеет три режима сканирования (быстрое, полное, собственное) и возможность запуска сканирования по расписанию в удобное для Вас время. Пользователь имеет возможность изменять параметры
  • Встроенный алгоритм эвристического анализа
  • Проверка файлов загружаемых на компьютер из сети Интернет
  • Проверка почтовых сообщений
  • Проверка офисных документов
  • Широкий выбор настроек и дополнительных функций.
  • Дополнительные утилиты, такие как Диспетчер задач и Диспетчер автозагрузки, расширяют функционал программы и помогают пользователю лучше контролировать процессы в системе
  • Автоматически отслеживает System Status с точки зрения безопасности
  • Потребляет 120-130 Мб оперативной памяти
  • Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, доступный даже самым начинающим пользователям
Что нового в Zillya! Internet Security 3.0.2230.0?
  • Доработан модуль Брандмауер
  • Доработан модуль Почтовый фильтр
  • Доработан модуль USB-защита
Скриншоты Zillya! Internet Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 285.50 рублей
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы - Комплексная защита

Отзывы о программе Zillya! Internet Security

alox55 про Zillya! Internet Security 2.0.4785.0 [24-12-2015]

Изначально пользовался бесплатным Авастом, но потом реально достали вирусы. Поставил Каспер пробную версию,но глюки остались, потом Norton, Avira каждый антивирус находил после предыдущего все новые вируса, дальше остановился на Zillya! Internet Security взял пробную версию. Когда срок пробной версии истек, уже думал устанавливать и возвращаться на касперский, но потом думаю проверю свой компютер на вирусы опять разными антивирусами, их было штуки 4. И не один не обнаружил реального вируса, было только подозрение на один из файлов. И я решил остатся на Zillya! Internet Security на платной версии, уже 5 месяцев и все нормально. Цена, качество - все меня устраивает, цена на месяц получается дешевле пачки сигарет, и не нужно потом думать о переустановке системы через какой-то вирус.
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Владимир про Zillya! Internet Security 2.0.4785.0 [29-09-2015]

За 7 лет ничего не изменилось. Может быть ещё нужно времени столько же?
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Анатолій про Zillya! Internet Security 1.1.4060.0 [13-12-2014]

Нормальний антивірус. Користуюсь вже 2 роки, все нормально робить. А якщо ви не хочете прогавити вірус під час завантаження, в налаштуваннях, дії за замовчуванням для вартового при виявлені вірусу ставете видалити. Бо за замовчуванням там стоїть повідомлення. Між іншим, це стосується всіх антивірусів якими я користувався. Можна нічого не міняти, але тоді потрібно сидіти біля монітору й чекити поки антивірус запропонує вам варіанти вирішення проблеми. Атак запустили завантаження і пішли займатися своїми справами.
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Pycuk про Zillya! Internet Security 1.1.3255.0 [13-08-2012]

Не так страшен вирус,как его малюют!!!Вирусом многие антивири считают патчи,кряки,так что надо думать ещё и головой,где один антивирь-перестраховщик находит 10вирусов,а другой нет.
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Oleg Nazarenko про Zillya! Internet Security 1.1.3255.0 [22-06-2012]

Ставил когда-то, но он мне систему пригружал до ужаса. Увидел новость о бета тестировании и глобальом обновлении. Решил записаться на бета тест, сейчас норм работает, еще и лицензию сами выдали типа для теста.
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