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Яндекс.Карты для Android

Яндекс.Карты 6.0 для Android

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Описание Яндекс.Карты 6.0 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Карты 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (24,7 Мб) Скриншоты Яндекс.Карты 6.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Карты 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Карты 6.0 для AndroidОтзывы (10)  
Оцените программу!
4.18 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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Яндекс.Карты — сервис поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и всего остального мира. Также есть возможность видеть ситуацию с трафиком на дорогах. С помощью Яндекс.Карт можно найти необходимую улицу, адрес.

При наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения. Помимо этого, приложения предлагает пешеходные маршруты, маршруты на общественном транспорте, панорамы, офлайн-карты др. Присутствует справочник по городу, база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями.

Что нового в Яндекс.Карты 6.0 для Android?
  • Смело берите Карты в автомобильные поездки: они станут для вас полноценным мобильным штурманом. Постройте маршрут до нужного адреса или организации — и вперёд.
Скриншоты Яндекс.Карты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)17 / 110 951
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
 Программа Яндекс.Карты отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Яндекс.Карты

валик про Яндекс.Карты 5.0.0 для Android [04-04-2016]

У всех "ест" батарею очень сильно?
2 | 2 | Ответить

Серж в ответ валик про Яндекс.Карты 5.1.0 для Android [18-05-2016]

Да, очень жрет батарею и достало рекламой
| | Ответить

анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [03-01-2016]

карту на планшет так и не поставил. программа-полуфабрикат. насыщается никому не нужными функциями. а зачем?
| | Ответить

igor в ответ анатолий про Яндекс.Карты 4.0 для Android [10-01-2016]

кэш не грузится по WiFi, только 3G Какой формат у кэша карт, есть ли конвертер?
| | Ответить

Жека про Яндекс.Карты 3.81 для Android [21-04-2015]

норм
1 | 5 | Ответить

miskor про Яндекс.Карты 3.81 для Android [24-03-2015]

Подскажите пожалуйста последовательность установки яндекс карт на планшете андроид через домашний ПК с интернетом. Мне нравится использовать Яндекс карты на домашнем ПК. Хотелось бы использовать карту на планшете в режиме офлайн в части просмотра снимков спутника или народной карты для ориентирования в лесу.
30 | 62 | Ответить

из нашей микро деревни про Яндекс.Карты 3.47 для Android [15-02-2014]

Маршруты для поездок по деревне на общественном транспорте ( маршрутках) где посмотреть?
13 | 7 | Ответить

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