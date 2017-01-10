Яндекс.Карты — сервис поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и всего остального мира. Также есть возможность видеть ситуацию с трафиком на дорогах. С помощью Яндекс.Карт можно найти необходимую улицу, адрес.

При наличии встроенного либо внешнего приемника GPS можно узнать свое точное местоположение на карте и направление движения. Помимо этого, приложения предлагает пешеходные маршруты, маршруты на общественном транспорте, панорамы, офлайн-карты др. Присутствует справочник по городу, база организаций с режимом работы, списком услуг и другими подробностями.