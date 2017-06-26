LiteManager Pro для Windows

LiteManager Pro 4.8.3

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Описание LiteManager Pro 4.8.3Описание   Скачать LiteManager Pro 4.8.3СКАЧАТЬ (31,68 Мб) Скриншоты LiteManager Pro 4.8.3Скриншоты (8)   Статистика LiteManager Pro 4.8.3Статистика   Отзывы о LiteManager Pro 4.8.3Отзывы (7)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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LiteManager - программа удаленного управления компьютерами. Позволяет одновременно работать на нескольких компьютерах в различных режимах удаленного доступа. Широкой набор средств для администрирования позволяет найти оптимальное решение для управления организацией любого масштаба. Основным отличием от LiteManager Free является наличие удалённого диспетчера устройств, соединение по протоколу RDP, запись рабочего стола сервера по расписанию, перехват Оверлейного видео и редактор реестра без ограничений.

Возможности LiteManager:

  • Управление/просмотр рабочего стола удаленного компьютера.
  • Файловый менеджер - модуль управления файловой системой.
  • Удаленные диспетчер задач и диспетчер устройств.
  • Telnet - доступ к командной строке.
  • Управление питанием.
  • Удаленный запуск программ. Удаленная установка.
  • Текстовый чат. Отправка простого текстового сообщения.
  • Запись рабочего стола сервера по расписанию.
  • Обмен данных через системный буфер обмена. Шифрование передаваемых данных при помощи RSA с 2048 битным ключом обмена и AES с 256 битным сеансовым ключом
  • Функция "Обратное соединение" позволяет обходить сетевые экраны и NAT.
  • Карта сети. Поиск компьютеров в сети.
  • Система журналирования событий на сервере.
  • Встроенный IP фильтр.
  • NoIPServer.
  • Перехват звуковых сигналов.
  • Повсеместная интеграция с технологией "Drag & Drop".
  • Поддержка мультимониторных систем.
  • Блокировка экрана и клавиатуры удаленного компьютера.
  • Защита настроек паролем.
Что нового в LiteManager Pro 4.8.3?
  • Внесены поправки в процесс авторизации. Возможна потеря авторизации на серверах при работе Соединения по ID через Общие сервера, для совместимости включите использования старого протокола NOIP.
Скриншоты LiteManager Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 Дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 872
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе LiteManager Pro

carny про LiteManager Pro 4.6.2 [24-06-2017]

гавно соединяющее через раз. мб про версия будет лучше
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Михаил про LiteManager Pro 4.6.0 [22-12-2014]

Ну есть вариант лучше....Ammyy Admin, например. Более высокий уровень шифрования, отлично справляется с работой даже при плохом инете. Без установок и особых настроек, мало весит, в добавок.
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Иван про LiteManager Pro 4.4.3 [02-06-2013]

ну как же нету вот
http://www.litemanager.ru/produkts/LiteManagerFree/
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sergberi про LiteManager Pro 4.4.3 [31-05-2013]

Добрый дядя Волшебник, чтото нету там такого на сайте...
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Жека про LiteManager Pro 4.4.3 [09-10-2012]

Лучшая програмулина для удалённого управления до 30 клиентов бесплатно полная версия СОВЕТУЮ!!!
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