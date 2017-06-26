NetBalancer 9.9.6
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
Radmin 3.5
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких
WakeMeOnLan 1.79
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)
TeamViewer 12.0.78313
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
TrustViewer 1.4.17
TrustViewer - программа, которая поможет настроить удаленный доступ к другому компьютеру через интернет
Удаленный рабочий стол Chrome 1.6.1180.51
Удаленный рабочий стол Chrome - простое и удобное дополнение к браузеру Google Chrome, которое позволяет осуществлять доступ к удаленному рабочему столу через